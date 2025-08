Kosovski parlament tudi v 50. poskusu ni izvolil svojega predsedstva

Posledica je ta, da se novi sklic parlamenta v skladu z zakoni na ustanovni seji sestaja od 15. aprila in vsak drugi dan glasuje o kandidatu za svojega predsednika. Opozicija zavrača kandidatko Samoopredelitve, dosedanjo ministrico za pravosodje Albuleno Haxhiu, in od Kurtija zahteva drugega kandidata, kar ta odločno zavrača.

Ustanovno zasedanje, ki so ga začeli 15. aprila, bodo poslanci nadaljevali v sredo, je sporočil predsedujoči zasedanju Avni Dehari.

Dokler se z izvolitvijo vodstva ne bo konstituiral novi sklic parlamenta, Kosovo ne more dobiti nove vlade, saj mora to potrditi parlament. V državi se tako obetajo nove volitve.

Generalni sekretar opozicijske desnosredinske Demokratske stranke Kosova (PDK) Vlora Citaku je danes ocenil, da je Kosovo talec Kurtija.

Ustavno sodišče je sicer 27. junija razsodilo, da bi morali v skladu z ustavo novi sklic parlamenta oblikovati 30 dni po objavi uradnih izidov volitev 27. marca. Ker se to zgodilo, bi to morali poslanci storiti čim prej oz. najkasneje v 30 dneh, torej do 26. julija.

Kosovska predsednica Vjosa Osmani je odločitev sodišča označila za "jasno ustavno obveznost", ki jo morajo uresničiti. Ob tem je napovedala, da bo ta teden nagovorila ustavne sodnike. Izpostavila je potrebo po sodelovanju in zaupanju med vsemi predstavniki državljanov, da bi našli hitro rešitev, poroča kosovski portal Kossev.