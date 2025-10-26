Kosovski parlament zavrnil četrto Kurtijevo vlado

Proti novi vladi predsednika na februarskih volitvah zmagovite stranke Samoopredelitev je glasovalo 52 poslancev, štirje pa so se glasovanja vzdržali. Samoopredelitev ima sicer 48 poslancev in brez koalicijskega partnerja ni mogla zagotoviti potrebne večine.
Demokratska stranka Kosova (PDK) in Demokratska zveza Kosova (LDK) sta že pred glasovanjem sporočili, da ne bosta podprli Albina Kurtija, ki ga obtožujeta za blokado države po parlamentarnih volitvah 9. februarja. Menita, da so edina možnost za stabilnost države predčasne volitve, poroča mreža Radio Slobodna Evropa.
Predsednik PDK, ki je bila s 24 mandati na volitvah druga po številu glasov, Memli Krasniqi je dejal, da bo od predsednice države zahteval takojšen razpis novih volitev. Po ustavi te potekajo največ 40 dni po njihovem razpisu, do takrat pa vlada opravlja tekoče posle.
Osmani je sicer že pred današnjim glasovanjem v pogovoru za Deutsche Welle napovedala, da bo v primeru neizvolitve nove vlade pozvala vse politične stranke, naj preverijo, ali obstaja možnost za oblikovanje večine v parlamentu.
Na Kosovu se politična kriza zaostruje od parlamentarnih volitev, ki niso prinesle jasne večine. Samoopredelitev ima v novem sklicu parlamenta 48 poslancev, PDK 24, LDK pa 20. Koalicija Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK) nekdanjega premierja Ramusha Haradinaja ima osem poslancev. Devet od desetih sedežev, ki v parlamentu pripadajo srbski manjšini, pa je osvojila Srbska lista, ki jo podpira uradni Beograd.
