Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Kosovski parlament zavrnil četrto Kurtijevo vlado

Priština, 26. 10. 2025 14.46 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
2

Mandatar za sestavo nove kosovske vlade, dosedanji premier Albin Kurti, v parlamentu ni dobil zadostne večine za svojo četrto vlado. Zanjo je glasovalo 56 poslancev, medtem ko bi za potrditev potreboval 61 glasov. Predsednica države Vjosa Osmani mora sedaj v desetih dneh imenovati novega mandatarja.

Proti novi vladi predsednika na februarskih volitvah zmagovite stranke Samoopredelitev je glasovalo 52 poslancev, štirje pa so se glasovanja vzdržali. Samoopredelitev ima sicer 48 poslancev in brez koalicijskega partnerja ni mogla zagotoviti potrebne večine.

Preberi še Na Kosovu zmaga vladajoče stranke Samoopredelitev premierja Kurtija

Demokratska stranka Kosova (PDK) in Demokratska zveza Kosova (LDK) sta že pred glasovanjem sporočili, da ne bosta podprli Albina Kurtija, ki ga obtožujeta za blokado države po parlamentarnih volitvah 9. februarja. Menita, da so edina možnost za stabilnost države predčasne volitve, poroča mreža Radio Slobodna Evropa.

Predsednik PDK, ki je bila s 24 mandati na volitvah druga po številu glasov, Memli Krasniqi je dejal, da bo od predsednice države zahteval takojšen razpis novih volitev. Po ustavi te potekajo največ 40 dni po njihovem razpisu, do takrat pa vlada opravlja tekoče posle.

Albin Kurti
Albin Kurti FOTO: AP

Osmani je sicer že pred današnjim glasovanjem v pogovoru za Deutsche Welle napovedala, da bo v primeru neizvolitve nove vlade pozvala vse politične stranke, naj preverijo, ali obstaja možnost za oblikovanje večine v parlamentu.

Na Kosovu se politična kriza zaostruje od parlamentarnih volitev, ki niso prinesle jasne večine. Samoopredelitev ima v novem sklicu parlamenta 48 poslancev, PDK 24, LDK pa 20. Koalicija Zavezništva za prihodnost Kosova (AAK) nekdanjega premierja Ramusha Haradinaja ima osem poslancev. Devet od desetih sedežev, ki v parlamentu pripadajo srbski manjšini, pa je osvojila Srbska lista, ki jo podpira uradni Beograd.

Kosovo vlada parlament Albin Kurti
Naslednji članek

Trump: Nov trgovinski dogovor odličen za Kitajsko in za nas

SORODNI ČLANKI

Priština z načrtovanimi ukrepi na severu Kosova razjezila Beograd

Za Telekomove posle na Kosovu oprostilna sodba

Kosovski parlament tudi v 50. poskusu ni izvolil svojega predsedstva

Kosovskemu parlamentu zagrozili z bombo, seja preložena

Na Kosovu zmaga vladajoče stranke Samoopredelitev premierja Kurtija

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
suleol
26. 10. 2025 15.14
hotl so drzavo, odtujil so jo nasilo, bezijo pa vsi iz nje ma bravo
ODGOVORI
0 0
slim386
26. 10. 2025 15.04
Janeza pošljite da reši zemljake
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306