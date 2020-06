Kosovski predsednik Hashim Thaci obtožen vojnih zločinov

Po navedbah tožilstva so Hashim Thaci, Kadri Veseli in ostali odgovorni za skoraj sto umorov, pa tudi za številna mučenja, pregone in prisilna izginotja. Med njihovimi več sto žrtvami, katerih identiteta je znana, so bili kosovski Albanci, Srbi, Romi in pripadniki drugih etnij, pa tudi politični nasprotniki. Kot so še pojasnili, je obtožnica v desetih točkah "rezultat dolgotrajne preiskave", in verjamejo, "da lahko vse obtožbe dokažejo brez utemeljenega dvoma".

Na sodišču so tožilci obtožnico sicer vložili že 24. aprila in zdaj še čakajo, da jo sodniki pregledajo oziroma da postane pravnomočna. Za to imajo šest mesecev časa. Potem ko aprila s tem niso seznanili javnosti, so se zdaj odločili objaviti podrobnosti, ker naj bi Thaci in Veseli večkrat skušala "ovirati in spodkopavati" delo sodišča.