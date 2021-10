Kosovski specialci Kforju predali nadzor na mejnih prehodih

Pripadniki sil Kforja so na mejna prehoda Brnjak in Jarinje prispeli okoli osme ure zjutraj, pripadniki posebne enote kosovske policije Rosu pa so se začeli umikati okoli poldneva. Pred tem so kosovski Srbi umaknili tovornjake, s katerimi so zablokirali promet na obeh mejnih prehodih. Blokada, ki je močno zaostrila napetosti med Srbijo in Kosovom, se je tako po dvanajstih dneh končala.

Do tega je prišlo, ko je Priština sredi meseca uvedla nova pravila glede uporabe registrskih oznak za vozila, ki vstopajo na Kosovo s srbskimi registrskimi oznakami; te bi morali vozniki ob vstopu v državo zamenjati s kosovskimi registrskimi tablicami.

Šlo je sicer za recipročno odločitev, saj Srbija, ki neodvisnosti Kosova ne priznava in ga ima še vedno za svojo pokrajino, to od kosovskih voznikov zahteva že od leta 2011.