Kosovski Srbi nezadovoljni: Smo talci Vučićeve politike

Kot je povedal za srbski časnik Danas, so verjeli, da bo Vučić na pogajanjih s kosovskimi oblastmi dosegel varnejše življenje zanje, a živijo vse slabše. "Ne vem, zakaj se potem pogajajo, če nič ne dobijo in če skozi ta pogajanja dobivajo samo Albanci," je bil kritičen. Ob tem je napovedal, da bodo od Srbije zahtevali, naj jim, če jim ne more bolj pomagati, pusti, da se borijo sami ob logistični pomoči, ki je dobrodošla.

Kosovski Srbi so po besedah Ivana Miletića ob umiku barikad videli, v katero smer se razvijajo razmere, in se dogovorili, da ne bodo sprejeli igric kosovskega premierja Albina Kurtija in Aleksandra Vučića.

Pantić z družino v hišnem priporu, Trajković brez ustreznih zdravil, Adžiću naj bi podaljšali pripor

Beograd in Priština sta dogovor o odstranitvi barikad, ki so jih na severu Kosova decembra postavili kosovski Srbi, dosegla po tem, ko se je nekdanji srbski policist Dejan Pantić, čigar aretacija je sprožila postavitev barikad, minulo sredo vrnil domov. Tam bo predvidoma do 9. januarja v hišnem priporu zaradi obtožb o terorizmu zaradi napada na urad volilne komisije v domači Severni Mitrovici.

Pantićeva soproga je vesela, da je družina praznike lahko preživela skupaj. Poudarja, da je njen mož srčni bolnik in se ne počuti dobro. "Njegovo psihično stanje ni dobro. Poln je strahu, razdražljiv je in to je vse zaradi časa, ki ga je preživel v priporu na Jarinju. Vse to ga je zelo prizadelo," je povedala.

Njegov zagovornik Ljubomir Pantović pričakuje, da bo tožilstvo po 9. januarju zahtevalo podaljšanje hišnega pripora. "Malo je vznemirjen, ker je za to kaznivo dejanje zagrožena precej huda kazen, vendar je trdno prepričan v svojo nedolžnost. Vse razloge imam, da mu verjamem in da tožilstvo v prihajajoči preiskavi ne bo moglo ničesar dokazati," je povedal.

Nekdanji pripadnik kosovske policije Slađan Trajković je bil aretiran 16. decembra in obtožen vojnih zločinov. Družina ga v priporu v Podujevu lahko obišče vsakih 15 dni, a opozarja, da kot diabetik ne prejema ustreznega zdravljenja. "V sredo ga bom obiskala in mu povedala, naj se drži in pazi nase. Verjamemo vanj, vemo, da je nedolžen, krivi smo, ker smo Srbi," je dejala njegova žena Suzana.

"V pripor ni dovoljeno prinesti zdravil s srbskim žigom, teh zdravil pa na Kosovu ni. Zaradi neustrezne terapije nastajajo težave, saj je tam več pripornikov in obsojencev, ki takšna zdravila potrebujejo," je pojasnil Trajkovićev odvetnik Dejan Vasić.

Miljan Adžić, tretja aretirana oseba, je obtožen napada na uradno osebo med protestom. Po besedah njegovega odvetnika je tožilstvo zahtevalo podaljšanje pripora zanj še za dva meseca.

Spomnimo

Prejšnji teden so kosovski Srbi po navedbah uradnega Beograda privolili v odstranitev barikad na podlagi zagotovil Evropske unije in ZDA, da kosovske oblasti ne bodo več aretirale Srbov, tudi tistih ne, ki so sodelovali v mirnih protestih z blokadami cest in barikadami. Vučić je ob tem izpostavil tudi sporazum o prepovedi napotitve kosovskih varnostnih sil na sever Kosova brez dovoljenja poveljnika misije zveze Nato na Kosovu (Kfor) in brez soglasja političnih predstavnikov kosovskih Srbov.