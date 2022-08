Kosovski Srbi odstranili barikade, ponovno sta odprta mejna prehoda

Kosovski Srbi so umaknili barikade, ki so jih na devetih različnih lokacijah postavili v nedeljo. Postavili so jih v znak nasprotovanja nad odločitvijo kosovskih oblasti, ki so s 1. avgustom želele prepovedati vstop na območje osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami. Zaradi blaženja napetosti so izvajanje ukrepov na Kosovu prestavili za mesec dni. Ponovno sta odprta tudi mejna prehoda Jarinje in Brnjak.

V ponedeljek zvečer je kosovski minister za notranje zadeve Xhelal Sveçla sporočil, da sta mejna prejoda Jarinje in Brnjak ponovno odprta. Na severu Kosova so prebivalci odstranili vse barikade, ki so jih postavili v nedeljo po sprožitvi siren. "Barikade, ki so jih srbski prebivalci v nedeljo zvečer postavili na devetih različnih lokacijah, so danes isti ljudje tudi odmaknili. Svoboda gibanja je ponovno omogočena, odprta sta tudi mejna prehoda Jarinje in Brnjak," je zapisal minister.

icon-expand Prebivalci na Kosovu so odmaknili barikade, ki so jih postavili v nedeljo zvečer. Ponovno sta odprta mejna prehoda Jarinje in Brnjak. FOTO: Twitter

Sveçla je še sporočil, da se bodo na Kosovu držali podane obljube: "Izvajanje sklepov bomo prestavili na 1. september 2022, saj v državi in regiji želimo ohraniti stabilnost in mir." Spomnimo, na Kosovu je bila s 1. avgustom predvidena prepoved vstopa na ozemlje osebam s srbskimi osebnimi izkaznicami. Namesto tega so v sklepu zapisali, da bodo začeli začeli izdajati posebne vstopno-izstopne dokumente, ki bodo veljali tri mesece. Prepovedali so tudi registrske oznake, ki jih za kraje na Kosovu izdaja Srbija.

V nedeljo opoldne so se v severnem delu Kosovske Mitrovice oglasile tudi sirene, kar je mnoge prestrašene prebivalce spravilo na ulice. Prebivalci so v znak nasprotovanja postavili cestne barikade. S kamioni so blokirali cesto v bližini mejnega prehoda Jarinje. Kosovska policija je zaradi barikad posledično zaprla mejna prehoda Brnjak in Jarinje.