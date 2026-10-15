Kostarika v boju proti kriminalu odprla nov megazapor za 5100 ljudi

Predsednica Kostarike Laura Fernandez je v sredo slovesno odprla Center za strogo omejevanje gibanja v boju proti organiziranemu kriminalu (CACCO). Novi zapor bo lahko sprejel približno petino vseh zapornikov v državi. "CACCO bo kriminalce prisilil, da se soočijo z novim modelom – modelom strogega boja proti kriminalu. Kostarika bo postala svetovni zgled na področju zaporniške varnosti," je ob odprtju dejala Fernandez.

Prve zapornike bodo v nov kompleks preselili konec oktobra. Minister za pravosodje Gabriel Aguilar je poudaril, da bo ustanova vladi pomagala ponovno vzpostaviti nadzor nad zaporniškim sistemom in zmanjšati vpliv organiziranega kriminala v zaporih, poroča Al Jazeera.

Kostarika je bila v primerjavi s sosednjimi državami dolgo razmeroma varna, vendar se v zadnjih letih sooča z vse več nasilja. Leta 2023 so zabeležili rekordnih 905 umorov, leta 2024 jih je bilo 876, lani pa 873. Analitiki porast nasilja deloma pripisujejo spopadom med kriminalnimi skupinami, ki se borijo za nadzor nad donosnimi tihotapskimi potmi za preprodajo drog.