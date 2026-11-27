Francesca Albanese je v četrtek prispela na letališče San Jose, danes pa naj bi ji na Univerzi Kostarike podelili častni doktorat. A rektorat univerze je sporočil, da ji imigracijske oblasti preprečujejo vstop v državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na univerzi zato od vlade zahtevajo pojasnilo za to. Vodja generalnega direktorata za migracije in tujce pri ministrstvu za notranje zadeve Omer Badilla je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal, da je zoper Albanese objavljeno "mednarodno opozorilo zaradi povezav s terorističnimi dejanji". "Upam, da to odpravlja morebitne dvome in jasno kaže na grožnjo, ki jo ta ženska predstavlja za nacionalno varnost," je dodal.

posebna poročevalka ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese FOTO: Damjan Žibert

Kostariki je za potezo čestital izraelski veleposlanik pri ZN Danny Danon. "Tisti, ki izkoriščajo svoj mandat ZN za širjenje podle propagande, legitimiranje terorističnih organizacij (...), morajo odgovarjati," je zapisal na omrežju X. Združeni narodi so medtem zdaj Kostariko pozvali, naj nujno ponovno preuči prepoved in posebni poročevalki dovoli vstop v državo. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi prepovedi vstopa Albanesejeve v Kostariko. Pristojne kostariške organe je pozval, naj "nujno znova preučijo zadevo in Albanese dovolijo vstop".