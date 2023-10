Kosti pred zdravnikovo hišo odkrili po prijavi njegove nekdanje soproge

Bosansko-hercegovsko javnost še vedno pretresa grozljiva najdba v vrtu pred hišo družine Mraović v centru Brčkega. Pod fontano so namreč našli zakopane kosti, ki naj bi pripadale bošnjaški žrtvi, ki je bila ubita med genocidom v Srebrenici leta 1995. Tja naj bi jih zakopal ugledni ortoped Nebojša Mraović , ki je preiskovalcem dejal, da je kosti našel med lovom leta 1997 in jih odnesel s seboj ter jih uporabljal za raziskave in "načrtovanje operacij".

"Med grožnjami je rekel, da nam je v zapuščini pustil človeške kosti pod fontano. Rekel je, da je iz lova prinesel kosti, ki jih je skladiščil v bolnišnici vse do leta 2012 oziroma vse, dokler ni zapustil bolnišnice, vendar nisem niti pomislila, da bi nam jih lahko zakopal pod oknom. Takrat je, v besu, izrekel marsikaj in zato na to nisem bila pozorna. To sem pozabila vse, dokler mi ni čez nekaj časa pred otroki dejal: 'Pazi, kaj govoriš. Tudi ti boš končala v fontani.' Takrat sem pravzaprav dojela, da je morda vendarle sposoben česa takšnega," je nekdanja soproga pripovedovala za bosanski tednik Stav .

"Vse je trajalo od pol dvanajstih do dveh. In med izkopavanjem nismo bili prepričani, ali bodo kaj našli. Nekako smo upali, da to vendarle ni res. Nato pa se je pojavila človeška lobanja. Grozen občutek," je za Stav opisal ortopedov starejši sin Nigor Mraović .

Pri ekshumaciji je sodelovala ekipa približno 15 ljudi, med njimi so bili pripadniki SIPA, tožilstva, patologi, uslužbenci Inštituta za pogrešane osebe BiH, pripadniki lokalne policije in delavci, ki jih je Inštitut najel za izkop. 21. septembra so pod betonskim vodnjakom našli več kosti.

Takrat je otrokoma povedala, kaj ji je njun oče pred leti razkril, in skupaj so se odločili, da ga bodo prijavili pristojnim organom. "Primer smo prijavili agenciji SIPA (državna preiskovalna in varnostna agencija) v Tuzli. SIPA je skupaj s tožilstvom Bosne in Hercegovine nato organizirala vse skupaj. Od naše prijave je minilo nekaj mesecev, nekaj dni pred ekshumacijo pa so nam sporočili, da bodo prišli. Katastrofalno smo prenašali ves ta proces," je dejala Mraovićeva.

"To je zame nepojmljivo, ampak je, na žalost, res. Nimam besed, da opišem tega človeka. In verjemite, od tiste noči, ko smo izvedeli za to nesrečno fontano in ko smo se odločili, da ga bomo prijavili, živimo v strahu. Strah nas je, saj to ni majhna stvar. Človek ima orožje, ki mu je bilo odvzeto in shranjeno pri policiji. Pozneje naj bi mu ga vrnili, on pa naj bi ga prodal. Nam pa se smeji, ko piše o tem. Kdo ve, kaj je sposoben narediti po vsem tem," je dejal sin Dario.

Vsi trije pravijo, da so več let trpeli psihično nasilje in da je Nebojša nadziral vsak njihov korak. Vendar pa družina zanika, da so se s prijavo želeli maščevati za leta trpljenja. "Ne, to je bilo izključno humano dejanje. Ko sem se prepričala, da je ta človek dejansko sposoben, da naredi kaj takšnega, smo rekli, no, pa dajmo izvedeti, kdo je to in naj bo ta oseba dostojanstveno pokopana, tam, kjer se spodobi. In da na koncu tudi družina, ki ga toliko let išče, izve, kaj se je zgodilo z njihovim članom družine. Človeško je in po božjem zakonu, da vsakdo najde svoj mir," je izpostavila nekdanja soproga.

Preiskovalci bodo zdaj skušali odkriti identiteto žrtve in način uboja. Prav tako naj bi skušali ugotoviti, v kakšnem stanju so bili posmrtni ostanki, ko jih je ortoped prinesel v Brčko, pa tudi od kod jih je prinesel, zakaj in ali obstaja kakšna povezava med posmrtnimi ostanki in dr. Mraovićem. Za zdaj je le veliko vprašanj, odgovorov pa bolj malo.