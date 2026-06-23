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Kostjantinivka pod pritiskom, Krim v plamenih: nova faza vojne

Moskva, 23. 06. 2026 20.02 pred 1 uro 7 min branja 55

Avtor:
L.M. STA
Ruski napad v regiji Zaporizhzhia

Ukrajina krepi napade z droni na okupirani Krim in rusko logistično infrastrukturo, medtem pa ruske sile prodirajo v strateško pomembnemu mestu Kostjantinivka v doneški regiji. Ob vojaški eskalaciji se zaostruje tudi retorika v Moskvi, ruski predsednik Vladimir Putin namreč Zahod obtožuje priprav na neposreden spopad z Rusijo, zunanji minister Sergej Lavrov pa pravi, da možnosti za mirovna pogajanja ostajajo vse bolj negotove. Dogajanje tako nakazuje, da se vojna vse bolj seli v fazo izčrpavanja, tako na bojišču kot v diplomaciji.

Kostjantinivka – naslednja velika tarča ruske ofenzive

Na vzhodu Ukrajine se pozornost vse bolj usmerja v Kostjantinivko, mesto v doneški regiji, ki ga vojaški analitiki označujejo za eno ključnih točk v boju za popoln nadzor nad Donbasom. Mesto velja za logistično in obrambno vozlišče ukrajinskih sil, njegov morebiten padec pa bi Rusiji odprl pot proti Kramatorsku in Slavjansku, zadnjima večjima ukrajinskima utrdbama na tem delu fronte.

Ruske sile so v Kostjantinivki okrepile pritisk in napredovale z juga, njihove enote pa so opazili tudi na severnem obrobju mesta. Moskva trdi, da hitro napreduje v jugozahodnem delu mesta ter da je obkolila ukrajinske enote, medtem ko Ukrajina to zanika. Poveljnik obrambe mesta, brigadni general Oleksandr Bakulin, vztraja, da so razmere pod nadzorom in da ruske sile niso dosegle pomembnejšega preboja, čeprav priznava, da je v mestu še vedno okoli 130 ruskih vojakov.

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Bolj zaskrbljujočo sliko opisujejo ukrajinski vojaki na terenu. "Prihajajo nam za hrbet, v mestnih razmerah pa jih je skoraj nemogoče izriniti," je opozoril anonimni pilot drona. Podobno opozarja tudi ukrajinski častnik iz ene od enot v mestu, ki meni, da je položaj resnejši, kot ga uradno prikazujejo oblasti, saj Rusom uspeva v mesto pripeljati vse več vojakov kljub ukrajinskim poskusom zadrževanja frontne črte.

V Kostjantinivki urbani teren pomembno vpliva na potek bojev. Vsaka stavba predstavlja potencialno skrivališče, poletno rastje pa ruskim enotam omogoča dodatno kritje pri premikih skozi območja, ki jih sicer nadzorujejo ukrajinski droni. Ruske sile pri napredovanju namenjajo veliko pozornosti uničevanju ukrajinskih izstrelišč brezpilotnikov, saj s tem svojim vojakom olajšajo premike po mestu.

Ukrajinska obramba v Kostjantinivki
Ukrajinska obramba v Kostjantinivki
FOTO: Profimedia

Eden od ukrajinskih pilotov dronov opozarja, da Rusija za napade na njihove posadke uporablja topništvo, raketne sisteme in letalstvo. "Ker porabimo malo časa za iskanje in ciljanje sovražnih pilotov, lahko ti prosto delujejo, odkrijejo naše položaje, mi pa smo prisiljeni k umiku," je razložil. Po njegovih besedah se frontna črta postopoma premika v rusko korist.

Čeprav rusko napredovanje ostaja počasno, včasih le okoli sto metrov na dan, ukrajinski vojaki opozarjajo, da gre za vztrajno taktiko obkoljevanja mesta. Ruske sile pri napredovanju proti Kostjantinivki uporabljajo taktiko obkoljevanja z bokov, s katero skušajo mesto odrezati od oskrbovalnih poti, podobno kot pri zavzetju Pokrovska.

Ukrajinski vojaki razmere opisujejo kot zelo kritične. Oskrba mesta je vse težja, primanjkuje okrepitev. "Nimamo dovolj mož, da bi obdržali tisto, kar še vedno nadzorujemo, kaj šele organizirali napade," je povedal eden od vojakov. Analitiki projekta DeepState za spremljanje fronte opozarjajo, da je padec Kostjantinivke morda le še vprašanje časa. Vojaki na terenu poudarjajo, da brez spremembe strategije, predvsem z učinkovitejšim napadanjem ruske logistike in operaterjev dronov, ruskega napredovanja ne bodo mogli ustaviti.

Medtem ko Rusija krepi pritisk na vzhodni fronti, se spopadi ne omejujejo zgolj na bojišča v Donbasu. Moskva namreč nadaljuje tudi napade globoko v ukrajinskem zaledju.

Novi smrtonosni ruski napadi v notranjosti Ukrajine

Rusija nadaljuje z napadi tudi daleč od prve bojne črte. V ponedeljkovem raketnem napadu na Krivi Rog, rojstni kraj ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, so umrli najmanj trije ljudje, najmanj 19 pa je bilo ranjenih.

Vodja vojaške uprave mesta Oleksandr Vilkul je na Telegramu sporočil, da je bila v ruskem napadu "zadeta civilna infrastruktura." Fotografije s prizorišča prikazujejo tleče ruševine in uničene objekte. Mesto, ki leži približno 80 kilometrov od fronte, je bilo od začetka ruske invazije večkrat tarča napadov.

Ukrajinske zračne sile so predtem sporočile, da je Rusija ponoči proti Ukrajini izstrelila 135 dronov, od katerih so jih sestrelili 118.

Medtem ko Rusija stopnjuje raketne in zračne napade na ukrajinska mesta, Ukrajina vse odločneje vrača udarce na ruske oskrbovalne poti.

Ukrajina odgovarja z udari globoko v rusko zaledje

Kijev nadaljuje strategijo napadov na rusko logistično in energetsko infrastrukturo. V noči na ponedeljek so okupirani Krim pretresle močne eksplozije, hkrati pa je izbruhnilo več požarov na strateških lokacijah, poroča Index.hr.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ukrajinski mediji so poročali, da so bili tarča napadov naftni terminali v Kerču, skladišča goriva in infrastruktura v pristanišču Kavkaz na ruski strani Kerškega preliva. Po satelitskih posnetkih naj bi zagorelo več novih žarišč, med drugim v bližini vasi Baherovo, kjer so nameščeni ruski sistemi zračne obrambe S-300 in S-400.

Posebej odmeven je bil zadetek kompleksa TES-Terminal, pomembnega centra za pretovarjanje in skladiščenje goriva. Zaradi napadov je bil Kerški most, ključna povezava med Rusijo in Krimom in ena najpomembnejših logističnih arterij za oskrbo ruskih sil na polotoku, več kot pet ur popolnoma zaprt za promet.

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Rusko obrambno ministrstvo je med drugim navedlo, da je nad Krimom, Azovskim morjem in več ruskimi regijami sestrelilo 143 ukrajinskih dronov.

Napadi prihajajo v času, ko se ruske oblasti na Krimu že soočajo z resnimi logističnimi težavami. Na nekaterih bencinskih servisih je prodaja goriva močno omejena, ponekod je rezervirana le za predstavnike okupacijske uprave.

Oblasti so zaradi težav z oskrbo uvedle omejitve porabe električne energije. Prebivalcem elektriko izklapljajo po vnaprej določenem urniku. Izmenjava ognja med sprtima stranema tako dodatno stopnjuje intenzivnost konflikta, Moskva pa medtem nadaljuje napade na ukrajinska mesta.

Medtem ko se napadi na obeh straneh stopnjujejo in pritisk na vojaško infrastrukturo narašča, se vse bolj ostri tudi retorika v Moskvi.

Putin stopnjuje retoriko proti Natu

Ob zaostrovanju razmer na fronti je še ostreje nastopil ruski predsednik Vladimir Putin, ki je zvezo Nato neposredno obtožil priprav na vojno proti Rusiji. Na srečanju z diplomanti ruskih vojaških akademij je dejal, da članice Nata ne omejujejo več podpore le na Ukrajino, temveč odkrito govorijo o pripravah na spopad z Moskvo ter hkrati povečujejo svoje vojaške proračune.

Vladimir Putin
Vladimir Putin
FOTO: AP

Putin meni, da voditelji držav Nata in EU domnevno rusko grožnjo uporabljajo kot izgovor za upravičevanje vse večjih obrambnih izdatkov in, kot je dejal, "radikalne militarizacije" svojih držav. Po njegovih besedah Zahod širi lažne trditve o ruski vojaški nevarnosti, da bi okrepil oboroževanje in vojaške zmogljivosti.

Ob tem je opozoril, da se bo Zahod v primeru napadov moral soočiti s povračilnimi ukrepi Rusije. Ocenil je tudi, da so globalne varnostne razmere vse bolj nestabilne, z večjim tveganjem za izbruh konfliktov v različnih delih sveta, med drugim na Bližnjem vzhodu in v Evraziji.

Putin je poudaril, da Rusija ostaja zavezana večpolarnemu mednarodnemu redu. "Hkrati smo pripravljeni ustrezno odgovoriti na vse zunanje in notranje grožnje," je dodal.

Putinovo zaostrovanje retorike spremlja tudi ostrejši ton glede premirja in pogajanj.

Lavrov: Upanje v Zahod kot posrednika je propadlo

Podobno sporočilo prihaja tudi iz ruskega zunanjega ministrstva, kjer vse bolj dvomijo o možnosti resnih mirovnih pogajanj. Moskva sicer vztraja, da ostaja pripravljena nadaljevati pogovore z Ukrajino tam, kjer so bili prekinjeni, vendar vse bolj dvomi o vlogi Zahoda kot posrednika.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na srečanju s tujimi veleposlaniki v Moskvi poudaril, da so v Kremlju še vedno odprti za dialog s Kijevom. "Pripravljeni smo na pogovore s Kijevom, kot smo bili vedno," je dejal in dodal, da bi Rusija lahko pogajanja nadaljevala "kadarkoli, točno tam, kjer so se ustavila." Skliceval se je na prejšnje pogovore v Istanbulu in na zadnji krog pogajanj ob posredovanju ZDA, ki je februarja letos zastal.

Lavrov je ob tem poudaril, da se Moskva trenutno osredotoča predvsem na vojaške cilje v Ukrajini, saj po njegovem Zahod ni več verodostojen mediator. "Vse upanje v Zahod kot poštenega posrednika je že zdavnaj propadlo," je dejal in dodal: "Preprosto jih ne moremo jemati resno." ZDA je obtožil, da se oddaljujejo od vloge nepristranskega mediatorja in namesto tega stopnjujejo pritisk na Moskvo s sankcijami.

Lavrov je bil kritičen tudi do Evrope, ki jo je zaradi nadaljnje vojaške podpore Kijevu označil za "glavno grožnjo globalnemu miru in varnosti". Ocenil je, da članice Nata in EU pospešeno povečujejo vojaške izdatke ter del civilne industrije preusmerjajo v vojaško proizvodnjo. Po njegovem takšna politika ne prispeva k reševanju konflikta, temveč dodatno poglablja napetosti med Rusijo in Zahodom.

Mir ostaja daleč

Čeprav Moskva in Kijev občasno omenjata možnost pogovorov, razvoj dogodkov kaže predvsem na nadaljnjo eskalacijo. Rusija skuša vojaški pritisk spremeniti v strateške ozemeljske pridobitve, Ukrajina pa z udari na Krim in rusko infrastrukturo poskuša zmanjšati sposobnost nasprotnika za dolgotrajno vojskovanje.

Trenutne razmere nakazujejo, da se vojna premika v novo fazo izčrpavanja, v kateri bo odločilna ne le moč na fronti, temveč tudi vzdržljivost logistike, energetska stabilnost in politična podpora zaveznikov. Namesto približevanja premirju se zdi, da sta sprti strani še vedno ujeti v spiralo stopnjevanja, iz katere hitre rešitve za zdaj ni na vidiku. Medtem ko se frontna črta premika počasi, se diplomatska zdi skoraj povsem obstala.

Kostjantinivka krim vojna ukrajina putin

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KOMENTARJI55

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DasaizDalasa
23. 06. 2026 21.33
Vsi domov pa bo mir, tako preprosto je to.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
23. 06. 2026 21.32
Razen vojnih zločinov mosskovija v tej vojni ni pokazala niti ene vojaško taktične ali strateško utemeljene poteze. Vse, kar zmore je napadanje civilnih ciljev - stanovanjskih blokov, nakupovalnih centrov, šol, bolnišnic, cerkva,... In ni dvoma, da bo morala po koncu vojne plačevati zelo obsežne reparacije, pa naj se danes to zdi užaljenim mosskvičem še manj verjetno.
Odgovori
0 0
Zmaga Ukrajini
23. 06. 2026 21.29
Vedno, ko jim gre slabo (kar je zadnje čase pravzaprav ves čas), mosskviči začnejo grozit. putler je s to vojno popolnoma uničil mosskovijo, zdaj pa išče krivca. Nadaljevanje vojne, v kateri mosskovija očitno nikoli ne bo zmagala, je popolnoma zgrešeno nadaljnje zapravljanje mosskovitskih življenj, vse to pa z enim samim namenom - politično preživetje putlerja. Tudi, če bi hotel, ne more in ne bo končal vojne, pa četudi vse govori v prid temu, naj odneha in s tem omeji škodo, ki jo bo morala mosskovija plačevati še desetletja.
Odgovori
+1
1 0
mario7
23. 06. 2026 21.27
Z vsakim dnem vojne je ukrajina manjša.
Odgovori
+3
4 1
_endrug
23. 06. 2026 21.20
Putin lahko v trenutku ustavi vojno. A je noče. Potem pa se naj ne pritožuje, da se Nato pripravlja na vojno.
Odgovori
-4
3 7
mario7
23. 06. 2026 21.28
Isto zeleni.
Odgovori
+0
1 1
jugalo
23. 06. 2026 21.32
Na začetku je postavil pogoje pod katerimi se umakne iz UA… EU ni hotela… sedaj pa smo kje smo ;) tak da ;)
Odgovori
-1
0 1
jung
23. 06. 2026 21.11
Ti napadi Ukr globoko v Rusijo mi pridejo naprej kot zadnji poskusi Nemčije v 2sv Ko so z raketami V1 inV2 napadali VB. Res, da je po Londonu kar pokalo,ma končne zmage vseeno ni bilo.
Odgovori
+3
7 4
jugalo
23. 06. 2026 21.19
Jap…
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
23. 06. 2026 21.10
Sporocilo Ruskega vrha !! Nočemo vas napasti! Zakaj bi? Ti časi so že zdavnaj minili! Vsak, ki je še pri zdravi pameti in lahko jasno razmišlja, to razume. Prvič: Že imate državni dolg v višini 2,5 bilijona evrov in noben resen ekonomist nima pojma, kako ga nameravate odplačati. In zdaj želite vzeti še 1 bilijon evrov, da se oborožite proti nam. Ali želite, da rusko ljudstvo plača ta račun? Nikoli! Drugič: Vaša država mrgoli z milijoni migrantov, ki vas stanejo 50 milijard evrov na leto. Ali bi morali rusko ljudstvo za to odgovarjati? Tretjič: Precejšen del vašega prebivalstva je tako moten, da verjame, da lahko vpliva na podnebje s kolesarjenjem in uživanjem žuželk. Morda bi se ta ogromna možganska poškodba lahko popravila, vendar bi nas to tudi nekaj stalo.« Četrtič: – Vaš izobraževalni sistem je bil nekoč zgleden. Zdaj v mnogih učilnicah skoraj ni več pouka, ker skoraj nihče ne govori nemško. Petič: – Vaša infrastruktura propada in ne morete slediti popravilom. Šestič: – Vaše železnice so bile nekoč ponos vsega sveta. Zdaj vaši vlaki vozijo kot v Indiji. Sedmič: – Ne potrebujemo vaših slavnih inženirjev. Med sankcijami smo se naučili, da lahko shajamo brez njih. Če pa jih bomo vendarle potrebovali, se bomo obrnili na Kitajsko. Tam niso le cenejši, ampak tudi boljši. Osmič: – Nimate ne surovin ne virov energije. Zakaj bi torej osvajali vašo državo? Da bi reševali težave, ki jih sicer sploh ne bi imeli? Realno gledano: Tudi če bi nas poklicali, se predali in dvignili bele zastave, še vedno ne bi prišli!
Odgovori
+3
6 3
VladaJePadla
23. 06. 2026 21.13
Napadli pa so Ukrajino, le zakaj?
Odgovori
-1
2 3
jugalo
23. 06. 2026 21.15
Takšna je novodobna realnost… mnogo se jih pa sklicuje še na zgodovino, ko je bila EU še “močna” ;) ampak jo je politična elita uničila do konca z visoko korupcijo in migracijami… in smo tam kje smo ;)!
Odgovori
+3
4 1
ENDI
23. 06. 2026 21.15
Kot je nas JLA. Rezultat pa tako veš
Odgovori
+1
1 0
bohinj je zakon
23. 06. 2026 21.09
Zato ubijanje je odgovoren zahod. Prej in sedaj.
Odgovori
+5
9 4
300 let do specialista
23. 06. 2026 21.08
Vojna kolektivnega zahoda proti eni državi! Ne pozabimo, kdo je akriviral "proevropsko opozicijo" po CIA receptu 2014!!!!
Odgovori
+4
7 3
300 let do specialista
23. 06. 2026 21.07
Dokler Rutte vpije "Ukrajini gre dobro" nalašč podaljšuje vojno, ker so gospodarsko crknili zaradi zelenega natega.
Odgovori
+4
8 4
jugalo
23. 06. 2026 21.08
Ne… ko kriči “Ukrajini gre dobro” vemo da je situacija drugačna… ;)
Odgovori
+4
7 3
300 let do specialista
23. 06. 2026 21.22
To sem mislil, psihologija trobil, ki so že zdavnaj prebrana👍
Odgovori
+2
2 0
jugalo
23. 06. 2026 21.07
Resnično nas lahko skrbi da bo Ukrajina z raketami dolgega dosega naredila nekaj kar bo potisnilo celotno EU in NATO v vojno z Rusijo… konc koncev mislim da imajo na umu samo še to…
Odgovori
+6
8 2
Damzi
23. 06. 2026 21.05
Polovica ruske industrije je že na vojaški bazi oni pa očitajo to Evropi. Halo... Normalno da Evropa povišuje vojaške izdatke, če pa nori sosed bombardira Ukrajino, ki je prag Evrope. Kaj pa naj? Se igramo z Barbikami al kako...
Odgovori
-2
5 7
M_teoretik
23. 06. 2026 21.09
Čakamo, da se nam zgodi Čečenija in Gruzija!?
Odgovori
+0
3 3
ENDI
23. 06. 2026 21.09
Ta vojna se Evrope popolnoma nič ne tiče. EU nas zavestno pelje v propad
Odgovori
+1
5 4
Mens sana
23. 06. 2026 21.04
...............rusofobija bo pokončala Zahod oz. se bomo sami uničili s politiko hujskaštva pot pretvezo lastne varnosti................
Odgovori
+5
8 3
M_teoretik
23. 06. 2026 21.02
Če ne bi bilo Trampa, bi bilo že konc. Zdej se bo pa še mal vleklo!?
Odgovori
-1
2 3
kokane
23. 06. 2026 20.53
Atentat na Putina in bo stvar resena. Ampak v njegovem krogu noben nima jajc to narest….
Odgovori
-5
4 9
ENDI
23. 06. 2026 20.59
Si morda želiš Medvedjeva?
Odgovori
+4
5 1
Pujček
23. 06. 2026 20.49
Nemci rabijo po 80 letih malo ruskih nastavitev, pa bo spet nekaj časa mir. Če se Putinu kaj zgodi, je nevarnost za vojno izredno velika. Naciji v kiklah nimajo šans proti medvedom.
Odgovori
+4
7 3
MasteRbee
23. 06. 2026 20.47
Vsaka čast Ukrajini, ki kaže napredek za razliko od brezglave EU. Še Poljaki so jo izdali. Če bi bil jaz danes Zelenski bi se resno vprašal ali je zgolj moje preživetje vredno vseh teh žrtev.
Odgovori
-4
2 6
MasteRbee
23. 06. 2026 20.37
Dokler bo EU proizvajala 14 vrst tankov jo noben ne bo resno jemal. Videli smo kaj dela oboroževalni egoizem med 27 članicam EU.
Odgovori
-3
3 6
300 let do specialista
23. 06. 2026 20.30
Bruseljski kikličarji so znoreli, vse za vojno proti Rusiji
Odgovori
+12
18 6
I am lost.
23. 06. 2026 20.29
Ovce se delate tako pametne in pomembne, po drugi strani pa takoj se borit, ko vam po to kdo zalajal... Boriti za lastno državo oz močvirje z smetmi in komarji..
Odgovori
+1
4 3
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Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
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