'Kot bi gnezdili v pečici': mladički hudournikov iz gnezd bežijo v smrt

V Andaluziji se zaradi vročinskega vala spopadajo z nenavadnimi škodljivimi posledicami. Okoli tisoč mladičev hudournikov je bilo zaradi visokih temperatur prisiljenih zapustiti svoja gnezda. Večina teh mladičev je tudi poginila, saj še niso znali leteti. Ekologi razlog pripisujejo vročinskemu valu, ki so ga bili Španci letos deležni prej kot običajno.

Temperature v Andaluziji so narasle do 42 stopinj Celzija, kar je prisililo mladiče hudournikov, da zapustijo svoja gnezda. Hudourniki, ki so sicer zaščitena živalska vrsta, radi gnezdijo na pročeljih zgradb in v strehah. Španske zgradbe so navadno narejene iz betona ali kovine – to pa sta materiala, ki se zelo hitro segrejeta, izpostavljajo strokovnjaki. "Zato ptice kar naenkrat gnezdijo v pečicah. Mladiči so odleteli iz gnezd, ker niso mogli prenašati takšne vročine," je dejala ekologinja Elena Moreno Portillo.

icon-expand Zgradba v Sevilji. FOTO: Shutterstock

Svojo zaskrbljenost nad dogajanjem so najprej izrazili prebivalci mest Sevilja in Cordoba. Na ulici in poleg zgradb je ležalo na stotine ptičjih mladičev - nekateri so že poginili, nekateri pa so se še komaj ohranjali pri življenju, je dodala Moreno Portillo, sicer tudi prebivalka mesta Sevilja. V mestih se je zato zbralo več sto prostovoljcev, s skupnim ciljem: pomagati rešiti mladiče hudournikov. V center za ogrožene ptice so uspešno pripeljali okoli 400 mladičev, za katere upajo, da si bodo opomogli.

icon-expand Zaščitena ptica hudournik. FOTO: Shutterstock