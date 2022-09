'Kot da bi se v vlak zaletel tank, prevrnili smo se, ljudje so jokali'

"Zdravnik mi je povedal, da imam dve rebri počeni, sicer pa sem optimist. Verjamem, da bo vse v redu. Pri ušesu imam malo ureznino," je za hrvaški Večernji List povedal učitelj Denis.

"Počutim se bolje, veliko bolje kot na vlaku, zdaj mi je lažje. Bil sem v vagonu zraven lokomotive. Za dve minuti sem zaprl oči. Ko je udarilo, je bilo kot bi tank udaril v vlak, ugasnila je luč, vagon se je prevrnil, plazil sem se, neka žena je klicala sina ali moža. Jaz sem samo vpil – kje je kdo?" je dejal učitelj iz Vinkovcev, ki je bil na obisku pri domačih.

"Ob trku sem bil v polzavesti, v šoku. Vse to prevračanje, ljudje so jokali, prve pol ure se nisem povsem zavedal. Vagon je padel bočno, nekaj Sircev in Iračanov je prilezlo ven, jaz sem ostal na vlaku. Nato so prišli gasilci z baterijami, na srečo. Pa reševalna vozila. Vsi so pomagali," je dodal.

Dejal je, da v Novsko potuje pogosto. "Je pa bil moj drugi rojstni dan, ko sem slišal, da so ljudje tudi umrli. Do naslednjega tedna ne grem domov", je dejal Denis, ki je povedal, da v žepu nosi rožni venec.