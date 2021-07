V Dubaju odprli najgloblji bazen na svetu, dopolnjuje ga podvodno mesto

Potopljeno mesto in podvodni filmski studio

Notranji bazen se nahaja v 1.500 kvadratnih metrov velikem objektu v obliki ostrige. Za to obliko so se odločili, ker imajo Združeni arabski emirati bogato zgodovino iskanja biserov.

Najzanimivejši del Deep Dive Dubaja pa je nedvomno podvodno mesto. Potapljači lahko raziskujejo "zapuščena" potopljena stanovanja in pod vodo igrajo biljard. V bazenu so nameščeni tudi najsodobnejši svetlobni in zvočni sistemi, ki pomagajo pri ustvarjanju različnih atmosfer.

V podjetju ponujajo tudi tečaje, tako za začetnike kot za certificirane potapljače. Po vodenem ogledu podvodnega mesta z enim od vodičev pa lahko potapljači bazen raziskujejo tudi sami.

Bazen je hkrati tudi podvodni filmski studio – največji te vrste v regiji. V bližini je na voljo soba za montažo. Okoli bazena je nameščenih približno 56 kamer, ki zagotavljajo varnost potapljačev v vseh kotih. Za nujne primere ima tudi najnaprednejšo hiperbarično komoro v regiji s kapaciteto za 12 ljudi.