Kot iz filma: iranski vohuni načrtovali ugrabitev novinarke v New Yorku

Štirje domnevni iranski vohuni so obtoženi, da so načrtovali ugrabitev iransko-ameriške novinarke in aktivistke, ki živi v New Yorku. Kot izhaja iz obtožnice, naj bi mreža preučevala več možnosti, kako bi novinarko zvabili iz njenega doma v Brooklynu in jo z gliserjem odpeljali na odprto morje, nato pa v Venezuelo, ki ohranja prijateljske vezi z uradnim Teheranom.

Vodja newyorške pisarne FBI William Sweeney priznava, da vse skupaj zveni kot "za lase privlečena zgodba iz filma". "Predvidevamo, da je skupina, ki jo podpirajo iranske oblasti, načrtovala ugrabitev novinarke, ki živi na ameriških tleh, ter jo nameravala prisilno vrniti v Iran." Načrt, ki vključuje tudi gliser, naj bi se ugrabiteljem porodil po tem, ko je propadla zarota, da bi novinarko njena družina zvabila v tretjo državo na Bližnjem vzhodu, kjer bi jo nato zajeli iranski agenti. Nekdanji iranski predsednik Mohamed Hatami govori z materjo novinarke Masih Alinejad. Fotografija iz julija 2005. FOTO: AP Tarča načrtovane ugrabitve je v obtožnici omenjena zgolj kot "Žrtev 1", a Masih Alinejad, znana po ostrih kritikah Teherana, je za Guardian potrdila, da je tarča prav ona. "Pred približno osmimi meseci me je FBI kontaktiral, da pripravljajo zaroto proti meni. Rekla sem jim, da zame to ni ravno novica, saj vsak dan dobivam grožnje s smrtjo. Nato mi je FBI povedal, da sem pod videonadzorom v okviru operacije notranjega ministrstva." "Celotna zarota je grozljiva, a FBI me je zaščitil. Moja družina je zadnje tri mesece stanovala v treh varnih hišah," je še povedala. Tarča iranskih oblasti naj bi postala predvsem zaradi nasprotovanja obveznemu nošenju hijaba. Načrtovana ugrabitev Masih Alinejad naj bi bila sicer del širše operacije iranskih obveščevalcev – načrtovali naj bi tudi ugrabitve v Kanadi, Veliki Britaniji in Združenih arabskih emiratih. Vse tarče naj bi bili glasni kritiki režima v Teheranu. V zadnjih letih sta bila v tujini ugrabljena vsaj dva iranska disidenta, ki so ju odpeljali v Iran. Med njima je 42-letni Ruholah Zam, ki je iz države pobegnil leta 2011, azil pa je dobil v Franciji. Leta 2019 so ga pod pretvezo zvabili v Irak, kjer ga je aretirala tamkajšnja policija in ga predala iranskim oblastem. V Teheranu je bil nato brez dokazov obsojen zaradi vohunjenja in usmrčen decembra lani.