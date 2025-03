'Kot iz grozljivke': mačeha pastorka 20 let zadrževala v ujetništvu

Gasilci v mestu Waterbury v ameriški zvezni državi Connecticut so se sredi februarja odzvali na požar v eni od hiš. Ob prihodu na kraj pa so naleteli na grozljiv prizor. Iz sobe, velike približno 6,7 kvadratnih metrov, so rešili izčrpanega 32-letnega moškega, ki je bil videti kot otrok. Tehtal je komaj 30 kilogramov, poroča BBC.

Policijska preiskava je pokazala, da je bil moški 20 let v ujetništvu in je bil žrtev dolgotrajne zlorabe, stradanja, hudega zanemarjanja in nečloveškega ravnanja. V tem času ni prejel nobene zdravstvene oskrbe. "Trpljenje, ki ga je ta oseba doživljala več kot 20 let, je srce parajoče in nepredstavljivo," je dejal načelnik policije Fernando Spagnolo. V sobi, v kateri je bival, ni bilo ogrevanja, prav tako tudi ne klimatske naprave.

Moški je policistom povedal, da je namerno podtaknil požar, da bi se rešil. S pomočjo razkužila za roke, starega vžigalnika in nekaj papirja je zanetil ogenj. Kot je še razkril, je bil že v mladosti prisiljen piti vodo iz straniščne školjke, ker je bil lačen, je kradel hrano, mačeha pa ga je v četrtem razredu izpisala iz šole. Socialna služba njihovega doma ni obiskala od aprila 2005, poroča The Independent.