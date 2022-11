V Afganistanu bodo tatovi lahko javno usmrčeni, kamenjani in bičani

Afganistanski vrhovni vodja je ukaz izdal po srečanju s skupino sodnikov, je tvitnil tiskovni predstavnik talibanov. "Previdno preučite dosjeje tatov, ugrabiteljev in upornikov," je po njegovih besedah dejal Ahundzada in dodal, da je treba izvršiti šeriatsko pravo v vseh primerih, kjer so izpolnjeni pogoji za kazen ali maščevanje.

Ahundzada, ki ga v javnosti niso videli ali posneli, odkar so talibani avgusta lani prevzeli oblast v Afganistanu, vlada z odloki iz Kandaharja, ki velja za zibelko talibanov.

Talibani so ob vrnitvi na oblast obljubili, da bo njihovo vladanje manj strogo kot v obdobju med letoma 1996 in 2001, ko so prvič vodili Afganistan, a postopoma so odpravili številne pravice in svoboščine.

Na udaru so še posebej ženske

Še posebej so na udaru ženske, ki so v zadnjih 15 mesecih izgubile številne težko pridobljene pravice in so jih postopoma izrinili iz javnega življenja.

Tako ženske ne smejo potovati brez moškega spremljevalca, v večjem delu države pa so za njih zaprli tudi šole, ženskam pa so prepovedali tudi vstop v zabaviščne parke, poroča CNN.

Poročali smo že, da je talibanski režim v nedeljo ženskam prepovedal vstop v telovadnice in javna kopališča, saj da 'imajo kopalnice doma' in da ni primerno, da telovadijo z moškimi.