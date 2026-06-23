'Kot na kraju zločina': parke preplavile strupene gosenice

Gosenice hrastovega sprevodnega prelca, vrste metulja, so prisotne v več predelih Berlina, pri čemer okrožja Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau in Friedrichshain-Kreuzberg veljajo za vroča žarišča.
Številne najbolj priljubljene zelene površine v mestu so videti kot kraji zločina, z rdeče-belimi trakovi, ki opozarjajo ljudi, naj se ne približujejo, poroča CNN. Novinarska ekipa je obiskala drugi največji berlinski park Jungfernheide, ki je eno od najbolj prizadetih območij.
Tam je več delavcev sesalo gnezda z vej, po besedah mestnega uradnika, ki je nadzoroval delo, pa je okuženih 2000 dreves v parku; vsa so ogradili. Kot je povedal za CNN, težav ni mogoče odpraviti, lahko le omejijo škodo.
Berlinske oblasti so prebivalce pozvale, naj po vsakem obisku parka temeljito očistijo oblačila, po možnosti naj tudi zapirajo okna in vrata.
Gosenice hrastovega sprevodnega prelca so prekrite z mikroskopskimi, bodičastimi dlačicami, ki vsebujejo toksin, ki lahko povzroči izpuščaje, konjunktivitis in težave z dihanjem. V hujših primerih lahko povzročijo hudo alergijsko reakcijo, vključno z anafilaktičnim šokom. Strupene dlačice se zlahka lomijo, veter pa jih nato raznese.
Gosenice sicer izvirajo iz južne Evrope, a se v zadnjih letih postopoma širijo proti severu. Čeprav je žuželka v Nemčiji že dolgo prisotna, je njena vse večja razširjenost posledica podnebnih sprememb, še poroča CNN.
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