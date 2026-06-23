'Kot na kraju zločina': parke preplavile strupene gosenice

Gosenice hrastovega sprevodnega prelca, vrste metulja, so prisotne v več predelih Berlina, pri čemer okrožja Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau in Friedrichshain-Kreuzberg veljajo za vroča žarišča.

Številne najbolj priljubljene zelene površine v mestu so videti kot kraji zločina, z rdeče-belimi trakovi, ki opozarjajo ljudi, naj se ne približujejo, poroča CNN. Novinarska ekipa je obiskala drugi največji berlinski park Jungfernheide, ki je eno od najbolj prizadetih območij.

Tam je več delavcev sesalo gnezda z vej, po besedah mestnega uradnika, ki je nadzoroval delo, pa je okuženih 2000 dreves v parku; vsa so ogradili. Kot je povedal za CNN, težav ni mogoče odpraviti, lahko le omejijo škodo.