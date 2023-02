Kot prizori iz filma: bosi zaporniki obritih glav pripeljani v nov mega zapor

Oblasti v srednjeameriški državi Salvador so v povsem nov mega zapor, ki so ga zgradile v pičlih sedmih mesecih, pripeljale prvih dva tisoč zapornikov. Večinoma gre za člane lokalnih tolp, proti katerim je mlad salvadorski predsednik napovedal vojno. "To bo njihov novi dom, kjer ne bodo mogli več škoditi prebivalstvu," je dejal Nayib Bukele.

Morilci, tihotapci drog, tatovi. V veliki operaciji salvadorskih sil je bilo prvih dva tisoč zapornikov v petek premeščenih v najnovejši mega zapor, ki lahko sprejme do 40.000 zapornikov in velja za največjega v tem delu sveta. V posnetkih, ki so jih objavile oblasti, zaporniki – oblečeni v bele kratke hlače in z obritimi glavami – tečejo skozi prostore novega zapora direktno v celice. Večinoma gre za pripadnike lokalnih tolp MS-13 in Barrio-18, kar dokazujejo tudi njihove tetovaže. "To bo njihov novi dom, kjer ne bodo mogli več škoditi prebivalstvu," je na Twitterju zapisal salvadorski predsednik Nayib Bukele.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vklenjene zapornike so z avtobusi peljali v zapor v Tekoluki, njihovo pot pa je ves čas iz zraka nadziral policijski helikopter. Nov, ogromen kompleks je zapor, ki zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti. "Pred tem so imeli zaporniki na voljo prostitutke, televizorje, igralne konzole, mamila, telefone, računalnike, stražarji in vojaki pa so spali na tleh," je med obiskom zapora pretekli mesec dejal Bukele, ki je napovedal oster boj proti organiziranemu kriminalu. V zaporu je 32 celic, velikih 100 kvadratnih metrov – v vsaki je 80 postelj. Zaporniki bodo lahko celico zapustili le v primeru obravnav na sodišču ali premestitve v samico. Vsak njihov korak bo spremljalo na desetine kamer, 600 oboroženih vojakov in 250 policistov. Okoli kompleksa so oblasti zgradile tudi 11 metrov visoko obzidje.

icon-expand FOTO: Salvadorska vlada icon-chevron-left icon-chevron-right

"Tukaj bomo zagotovili, da bodo vsi ti ljudje, ki so desetletja povzročali zlo in ubijali salvadorske družine, na kraju, ki ga ne bodo mogli zapustiti," je dejal Romeo Rodriguez, minister za notranje zadeve. Zapor so zgradili v pičlih sedmih mesecih, potem ko se je število zapornikov v državi močno povečalo, kar je posledica vojne proti tolpam, ki jo je Bukele sprožil marca lani. V državi so razglasili izredne razmere in aretirali več kot 64.000 ljudi.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right