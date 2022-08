Zaradi 'tistih dni v mesecu' Škotinjam več ne bo treba skrbeti za denarnico

Lennanova se od leta 2016 zavzema za odpravo pomanjkanja v obdobju menstruacije, predlog zakona pa je opisala kot "praktičen" in "napreden", poroča Skynews.

"Ponosna sem, da sem bila pionirka tega zakona, ki že vpliva na pozitivne spremembe na Škotskem in po svetu. Lokalne oblasti in partnerske organizacije so si močno prizadevale za uresničitev zakonske pravice do dostopa do brezplačnih periodičnih izdelkov. Hvaležna se jim in tudi tisočim ljudem po vsej državi, ki so se vključili v akcijo," pove.

Ob tem doda: "To je še en velik mejnik za politične kampanje za dostojanstvo in ljudska gibanja, ki dokazuje, da lahko napredne in drzne politične odločitve prinesejo spremembe." Izpostavi, da je v času, ko se zaostruje problematika visokih življenjskih stroškov, ta zakon svetilnik upanja, ki kaže, kaj je mogoče doseči, če se politiki združijo v dobro ljudem, ki jim služijo.

Zakonska obveznost

Škotske lokalne oblasti se bodo lahko same odločile, natančno kakšne ureditve bodo uvedle, vendar bodo imele zakonsko obveznost, da "vsakomur, k jih potrebuje, omogočijo razumno enostaven" dostop do higienskih vložkov in tamponov.

Do zdaj so bili tamponi, vložki in nekateri higienski izdelki za večkratno uporabo že financirani v šolah, kolidžih in univerzah na Škotskem.

Od leta 2017 je bilo za zagotavljanje dostopa do izdelkov za menstruacijo v javnih prostorih porabljenih približno 27 milijonov funtov oziroma več kot 31 milijonov evrov.

Temeljnega pomena za enakost in dostojanstvo

Sekretarka za socialno pravosodje, Shona Robison je dejala, da je zagotavljanje dostopa do brezplačnih menstrualnih izdelkov temeljnega pomena za enakost in dostojanstvo ter odpravlja finančne ovire pri dostopu do njih.

"Ko rastejo stroški življenja, morajo ljudje sprejemati težke odločitve, zato je to bolj pomembno kot kdajkoli prej. Ne želimo, da bi se nekdo znašel v položaju, v katerem ne bi mogel dostopati do izdelkov za menstruacijo," je povedala.

"Od leta 2018 smo izvedli prelomne ukrepe, saj so dijakom in študentom v vseh naših šolah, kolidžih in univerzah zagotovljeni brezplačni izdelki za menstruacijo. Ponosni smo, da smo prva vlada na svetu, ki je sprejela takšne ukrepe." še doda.

Brezplačni izdelki za menstruacijo so bili v začetku leta 2020 uvedeni tudi v vseh osnovnih in srednjih šolah v Angliji.