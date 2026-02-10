Kot sužnja ga je zadrževal v hlevu

Zagrebška policija je izvedla kriminalistično preiskavo zoper osumljenega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Sumi ga, da je zlorabil težko finančno in psihosocialno stanje 61-letnega moškega, ki ga je na svoji domačiji na območju Svete Nedelje zadrževal v hlevu in ga izkoriščal za delo ter mu lažno obljubljal plačilo, poroča Net.hr. Zadrževal ga je v nečloveških razmerah in ga silil k opravljanju težkih fizičnih del, je sporočila zagrebška policijska uprava.

Obstaja sum, da oškodovanec zaradi svojega težkega duševnega stanja ni poznal natančne lokacije, kjer se je nahajal, in da ga osumljenec ni želel vrniti na naslov njegovega stalnega prebivališča kljub njegovim večkratnim prošnjam. Prav tako mu za delo in služenje nikoli ni izplačal nikakršnega denarnega ali drugega nadomestila.

Osumljenec je 61-letnika preslepil in pripeljal na svojo posest, tam pa ga namestil v objekt, namenjen zadrževanju domačih živali, brez osnovnih sanitarnih in higienskih pogojev. Sumijo, da ga je nato vsakodnevno izkoriščal za težka fizična dela na posesti, kot so skrb za živali, čiščenje, razkladanje tovora in nabiranje drv, poroča hrvaški Index.

Med izvajanjem kriminalistične preiskave v zvezi z drugim kaznivim dejanjem so zagrebški policisti v drugi polovici januarja letos na območju posestva opazili oškodovanega moškega ter nemudoma začeli s kriminalistično preiskavo, da bi razjasnili vse okoliščine. Hkrati pa so policisti v skladu z Nacionalnim načrtom za preprečevanje trgovine z ljudmi nemudoma sprožili postopke za zagotavljanje pomoči in zaščite oškodovanemu 61-letniku, žrtvi trgovine z ljudmi.