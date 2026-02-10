Naslovnica
Tujina

Kot sužnja ga je zadrževal v hlevu

Sveta Nedelja, 10. 02. 2026 09.40 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Ne.M.
Hlev

Zagrebška policija je zoper 38-letnika vložila kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Sumijo, da je moški na svoji posesti od sredine decembra lani v hlevu zadrževal 61-letnika. Da bi ga izkoristil za delo, mu je lažno obljubljal plačilo in ga zadrževal v nečloveških razmerah.

Zagrebška policija je izvedla kriminalistično preiskavo zoper osumljenega moškega zaradi suma storitve kaznivega dejanja trgovine z ljudmi. Sumi ga, da je zlorabil težko finančno in psihosocialno stanje 61-letnega moškega, ki ga je na svoji domačiji na območju Svete Nedelje zadrževal v hlevu in ga izkoriščal za delo ter mu lažno obljubljal plačilo, poroča Net.hr. Zadrževal ga je v nečloveških razmerah in ga silil k opravljanju težkih fizičnih del, je sporočila zagrebška policijska uprava.

Ni vedel, kje se nahaja

Obstaja sum, da oškodovanec zaradi svojega težkega duševnega stanja ni poznal natančne lokacije, kjer se je nahajal, in da ga osumljenec ni želel vrniti na naslov njegovega stalnega prebivališča kljub njegovim večkratnim prošnjam. Prav tako mu za delo in služenje nikoli ni izplačal nikakršnega denarnega ali drugega nadomestila.

Hlev (slika je simbolična)
Hlev (slika je simbolična)
FOTO: Shutterstock

Osumljenec je 61-letnika preslepil in pripeljal na svojo posest, tam pa ga namestil v objekt, namenjen zadrževanju domačih živali, brez osnovnih sanitarnih in higienskih pogojev. Sumijo, da ga je nato vsakodnevno izkoriščal za težka fizična dela na posesti, kot so skrb za živali, čiščenje, razkladanje tovora in nabiranje drv, poroča hrvaški Index.

Med izvajanjem kriminalistične preiskave v zvezi z drugim kaznivim dejanjem so zagrebški policisti v drugi polovici januarja letos na območju posestva opazili oškodovanega moškega ter nemudoma začeli s kriminalistično preiskavo, da bi razjasnili vse okoliščine. Hkrati pa so policisti v skladu z Nacionalnim načrtom za preprečevanje trgovine z ljudmi nemudoma sprožili postopke za zagotavljanje pomoči in zaščite oškodovanemu 61-letniku, žrtvi trgovine z ljudmi.

Osumljenca kazensko ovadili

Po zaključeni kriminalistični preiskavi je bila zoper osumljenca, ki se že od prej nahaja v priporu, vložena kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Zagrebu.

Za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi zakon predvideva zaporno kazen od enega do desetih let.

hlev suženj trgovina z ljudmi

