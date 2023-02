'Kot v filmu Top Gun': 'kitajski vohunski balon' prestrelila raketa lovca F-22

Velikansko belo kroglo so v soboto zjutraj opazili prebivalci nad Karolinama, ko se je ta začel približevati Atlantskemu oceanu. Zaradi bližine oceana so se ameriške obrambne sile strinjale z ukazom predsednika, da naj se balon sestreli. Zaprli so zračni prostor, nato pa se je nekaj pred tretjo uro popoldan 'vohunskemu plovilu' približal ameriški lovec F-22, ki je v balon spustil raketo. Balon, ki naj bi bil velik za približno tri avtobuse, je nato pristal 11 kilometrov stran od plaže Myrtle Beach. Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da so s sestrelitvijo odgovorili na "nesprejemljivo kršitev" ameriške suverenosti, piše AP.

Predsednik Joe Biden je sicer domnevni kitajski vohunski balon želel sestreliti že v sredo, a so mu iz Pentagona to odsvetovali, saj bi lahko razstreljeni delci balona ogrozili civilno prebivalstvo. Kot so ameriški obveščevalci dejali po sestrelitvi, so zaradi tega vzroka počakali, da se plovilo premakne nad morje.

"Uspešno so sestrelili balon. Rad bi pohvalil naše letalce, ki so to storili," je v izjavi za medije po dogodku dejal Biden.