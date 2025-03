'Kot v grozljivki': nemška turistka že več kot mesec v priporu za migrante

Po navedbah ameriških medijev naj bi ICE Nemko obtožil, da je nameravala med bivanjem v Los Angelesu delati kot tetovatorka, kar bi pomenilo kršitev pogojev izdaje obrazca ESTA, ki državljanom EU v primeru turističnih in poslovnih potovanj omogoča vstop v ZDA brez vizuma.

Bröschejeva je imela pri sebi nemški potni list, potrjen obrazec ESTA za vstop v ZDA in kopijo povratne letalske vozovnice za Berlin. Kljub temu ji agenti ICE niso dovolili vstopa v državo. Več dni je nato Nemka preživela v celici na meji, preden so jo odpeljali v center za pridržanje Otay Mesa, kjer biva že več kot mesec dni, poroča Guardian .

Ameriška služba za priseljevanje in carino (ICE) je 26-letno Jessico Brösche pridržala, potem ko je 25. januarja prečkala mehiško-ameriško mejo. Nemka je s svojo ameriško prijateljico Amelio Lofving potovala iz mehiške Tijuane v Los Angeles. Ker sta obe tetovatorki, sta imeli s seboj opremo za tetoviranje.

"Hočem samo domov. Resnično sem obupana," je Bröschejeva v telefonskem pogovoru povedala za ABC News. Med enomesečnim priporom je osem dni preživela v samici. "Pravi, da je bilo kot v grozljivki. Kričali so v vseh sobah. Po nekaj dneh je ponorela in začela udarjati po stenah, tako da je imela krvave členke," je Lofvingova povedala o izkušnji svoje prijateljice. Priporni center je sicer za ABC News zanikal, da bi Nemko zadrževali v samici.

Tiskovna predstavnica ICE Sandra Grisolia je medtem za medij pojasnila, da je pridržanje Nemke povezano "s kršitvijo določil in pogojev vstopa v državo". "Vsi tujci, ki kršijo ameriško migracijsko zakonodajo, so lahko aretirani, pridržani in, če se s pravnomočno odredbo ugotovi, da jih je mogoče deportirati, deportirani iz ZDA, ne glede na državljanstvo," je dodala.

Nemški konzulat v Los Angelesu je seznanjen s primerom, kot so pojasnili, so v tesnem stiku z ameriškimi oblastmi.