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'Kot v slabem filmu!' Osem ur, dve vozili v gradbeno jamo

Schärding, 08. 08. 2026 19.36 pred enim dnevom 1 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Vozilo

V avstrijskem Schärdingu sta se v manj kot osmih urah na skoraj istem mestu zgodili dve skoraj identični prometni nesreči. Obe vozili sta zapeljali skozi zaporo na cesti B137 in končali v gradbeni jami, zaradi česar so morali gasilci dvakrat posredovati z avtodvigalom.

"To je kot slab film," je po drugi intervenciji dejal gasilec Florian Kirchmayr iz prostovoljnega gasilskega društva Schärding.

Prva nesreča se je zgodila v petek nekaj pred polnočjo. Lahki štirikolesnik je prebil zaporo in z nosom navzdol obtičal v gradbeni jami. V vozilu je bil ukleščen 64-letni voznik iz Peuerbacha, ki so ga gasilci rešili in predali reševalcem.

Po navedbah policije naj bi k nesreči prispeval tudi alkohol, saj je bil voznik pod vplivom alkohola.

Le nekaj pred osmo uro zjutraj je sledila nova intervencija. Tokrat je v gradbeno jamo zapeljala 72-letna voznica iz okrožja Schärding. Iz vozila se je uspela rešiti sama, gasilci pa so nato avtomobil izvlekli iz jame.

Po navedbah gasilcev je voznica pred tem prezrla oznake in zaporo.

Po drugi nesreči so se pojavila vprašanja, ali so gradbišča dovolj dobro zavarovana in označena. "Gradbišče je zavarovano s prometnimi stožci in opozorilnimi tablami, na območju pa velja omejitev hitrosti 30 kilometrov na uro," je pojasnil Kirchmayr.

Vzrok obeh nesreč naj bi bilo tako - ravnanje voznikov. 

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KOMENTARJI3

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08. 08. 2026 20.14
Slabo označeno delovišče. Tudi v Zagrebu padajo v jame tam kjer obnavljajo tramvaj progo. Plenkovičevi varnostniki so se zaleteli.
Odgovori
+3
6 3
Watcherman
08. 08. 2026 21.01
Ja seveda spet bo krivda za cesto ne voznika,ki ni previden phahaha.
Odgovori
+0
3 3
b78
08. 08. 2026 21.53
Vsi so krivi, samo voznin nič!!
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+2
2 0
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