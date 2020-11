Pustolovci odkrili lokacijo skrivnostnega monolita v puščavi

Po ponedeljkovem odkritju so nadobudni "instagramerji" dosegli železni monolit že v sredo in ponosno pozirali pred njim. Pustolovcem so pomagali nekateri uporabniki spleta, ki so geolocirali strukturo na zemljevidu Google Earth in koordinate objavili na spletu.

"Odločil sem se, da grem, ker me je pritegnilo dejstvo, da je bil ta predmet pet let skrit v naravi," je dejal 33-letni David Surber, nekdanji častnik pehote ameriške vojske, ki se je po objavi lokacije na platformi Reddit ponoči vozil šest ur.

Objekt so sicer prvič opazili 18. novembra med helikopterskim preletom oddaljenega terena. Uporabnik Reddita, ki je objavil koordinate, Tim Slane, je dejal, da je sledil poti leta helikopterja, dokler ta ni ugasnil radarja – to je bil znak, da je pristal. Nato je na zemljevidu preiskal značilnosti terena, ki bi se ujemale z videnim na fotografijah in posnetkih. V enem izmed kanjonov je opazil izrazito dolgo in ozko senco.