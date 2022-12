KPK o korupcijskem škandalu v Bruslju: 'Gre za najhujšo sistemsko korupcijo'

Za štiri od šestih pridržanih, med njimi tudi Evo Kaili iz vrst politične skupine socialistov in demokratov (S&D), so v nedeljo odredili pripor. Kailijevi je predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola že odvzela vsa pooblastila in pristojnosti, pri tem pa poudarila, da parlament odločno nasprotuje korupciji in bo pri preiskavi v celoti sodeloval z vsemi organi. Metsolova je v odzivu na škandal tudi dejala, da "je bila s korupcijskih škandalom napadena evropska demokracija". Z besedami Metsolove se strinja tudi David Lapornik, namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK).

"V tem primeru gre za najhujšo sistemsko korupcijo, ki dostikrat ostane očem skrita. Njene razsežnosti pa so verjetno še širše kot to, kar je bilo do sedaj odkrito. Verjetno gre v korupcijskem škandalu za veliko hobotnico, ki vključuje sodelovanje več oseb," je o resnosti situacije povedal Lapornik.

Kako je do odkritja korupcije prišlo, zaenkrat ostaja neznano, je izpostavil podpredsednik KPK-ja. "Kako so organi pregona prišli do teh informacij, zaenkrat še ostaja nejasno. A v tovrstnih primerih gre navadno za dejanje žvižgača – osebe, ki ni bila dovolj vpeta v dogajanje, ali pa nekoga, ki je izvedel za določene okoliščine in je potem pristojnim organom nepravilnosti tudi prijavil".

Evi Kaili so 600.000 evrov zasegli kar v gotovini, ki jo je imela v kovčku. Na vprašanje, če je korupcija v gotovini nekaj običajnega, je Lapornik odgovoril, da so korupcijske metode različne.

"Vedeti moramo, da je sama korist odvisna od družbenih razmer in od kvalitete nadzornih institucij nad premoženjem. V Sloveniji na primer so funkcionarji in njihovo premoženje nadzorovani, kar pomeni tudi, da morajo svoje premoženje prijaviti. V takšnih družbah je zloraba navadno storjena preko bitcoinov ali drugih valut, ki se lažje skrijejo. A vemo, da so trenutno na teh trgih razburkane razmere. Zato ni presenetljivo, da korupcija poteka tudi z gotovino," je pojasnil namestnik KPK-ja.