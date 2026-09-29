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Slovenija

KPK uvaja postopek zoper Mijiča zaradi navedb o izobrazbi

Ljubljana, 29. 09. 2026 13.11 pred 1 uro 1 min branja 50

Avtor:
M.V.
Boris Mijič

Senat KPK je uvedel postopek preiskave proti poslancu Borisu Mijiču zaradi suma kršitve integritete javnega sektorja v zvezi z navedbami glede njegove izobrazbe. Glede sumov kršitev s področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja komisija še vodi predhodne preizkuse.

Boris Mijič je v svojem uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kar pa se je izkazalo za neresničen podatek, kar so potrdili tudi na fakulteti. V njegovi stranki Resnica so od Mijiča zahtevali pojasnila. Ob sestavljanju liste kandidatov informacij o izobrazbi niso preverjali. Je pa njen predsednik Zoran Stevanović dejal, da Mijič po vseh aferah v stranki in DZ nima kaj iskati.

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Obvestilo o uvedbi preiskave KPK so Mijiču vročili v hišni predalčnik, so nam potrdili na Komisiji.

Ob tem so dodatno pojasnili, da "uvedba postopka preiskave pomeni, da je bil po opravljenem predhodnem preizkusu prejete prijave zaznan utemeljen sum kršitve integritete po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Šele sama preiskava pa bo pokazala, ali bo sum potrjen ali ovržen." Mijič bo imel možnost KPK pojasniti svoja ravnanja.

"V zvezi z drugimi prijavami, ki smo jih na Komisiji prejeli v povezavi s poslancem Mijičem in ki se nanašajo predvsem na sume kršitev s področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja, še vodimo predhodne preizkuse," so še dodali.

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Boris Mijič izobrazba kpk

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KOMENTARJI50

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borjac
29. 09. 2026 14.29
Ne vem kaj so sploh čakali v KPK do sedaj , mogoče JJ navodila ???
Odgovori
0 0
SLObunkeljn
29. 09. 2026 14.27
Kar ste volili, to imate ... tako na levi, kot na desni ... Največ glasov so Butalci sorazmerno porazdelili med dve najbolj pokvarjeni stranki. To, da so eni levi in drugi desni, je le predstava za rajo. Ko je šlo za nateg okrog JEK2, so se imeli na skrivaj zelo radi.
Odgovori
0 0
street45
29. 09. 2026 14.22
Pri temu človeku je laganje o diplomi še najmanjši problem, pa že to je tako ali tako dost tragično za poslansko funkcijo.
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+1
2 1
flojdi
29. 09. 2026 14.19
.gruntam.?si lohk kupim ene tri magisterije.?brez da jih placam.?kje vse mi bodo to komot verjeli" in me sprejeli" medse".(ni mi treba 3xugibat
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+3
3 0
Lux_43
29. 09. 2026 14.18
Aja sej bo kmal veleslavni oktober, kjer bo Stevo končno se ukvarjal z njim. K
Odgovori
+3
3 0
Lepa prihodnost
29. 09. 2026 14.17
Srbska posla🥴
Odgovori
+3
4 1
Gernig
29. 09. 2026 14.16
Učitno bo spet čas da narod naredi red.
Odgovori
+4
4 0
simc167
29. 09. 2026 14.11
Komedija. Tragikomedija.🤮🤮🤮
Odgovori
+9
9 0
bc123456
29. 09. 2026 14.07
KPK -- brezzobi tiger -- REZULTAT 0000 in 0 !!!!!!!!!!!!!!
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+4
5 1
Castrum
29. 09. 2026 14.05
Že večkrat sem napisal in bom spet - KPK je brezzobi tigerček, ki ga nihče več ne upošteva. Edini "uspeh" ki ga je KPK dosegel, je bil Klemenčičev dramski nastop in obtožba Janše in Jankovića, zaradi česar je Virant poskrbel, da je vlada razpadla. ...In to je vse kar je KPK "dosegel". Nazadnje se je KPKju posmehoval Golob, jutri se mu bo (verjetno) Mijić....
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+1
6 5
BBcc
29. 09. 2026 14.16
Pred tem pa Janša, ker ni mogel dokazati izvora premoženja.
Odgovori
+4
5 1
Castrum
29. 09. 2026 14.22
@bbcc, zaradi tega poročila je padla Janševa vlada. O tem ti govorim, a ne razumeš?
Odgovori
+0
1 1
BBcc
29. 09. 2026 14.23
Golobova ni padla zaradi SMSa o tem ti govorim.
Odgovori
+0
1 1
Castrum
29. 09. 2026 14.24
@bbcc, ma bravo! Si uštekal!Točno tako! Golob ne pade! Ima zaščito!....
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-1
0 1
PetindvajsetUR
29. 09. 2026 14.04
Izmecki druzbe, pa v parlamentu? Slepci, še volite to elito.....bolje si ne zasluzite.
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+10
10 0
Finfer
29. 09. 2026 14.03
predlagali mi bodo da naj kandidira za predsednika bodoće srbske krajine ki bo ustanovljena sredi slovenije !!
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+9
9 0
pa saj bo vredu
29. 09. 2026 14.00
1.Prepozno. 2.Čudežno nič ne bodo ugotovili. 3.Predstava za javnost.
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+13
13 0
Bebo2
29. 09. 2026 13.57
baraba! kdaj bo letel iz DZ?
Odgovori
+13
13 0
Omizje
29. 09. 2026 13.57
ravno tako stevanovič nima tam kaj iska glede negovih barabi
Odgovori
+10
10 0
BBcc
29. 09. 2026 13.57
Pri Golobu so takoj zaradi SMS začeli preiskovati. Pri Mijiču so dolgo rabili.
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+11
12 1
Castrum
29. 09. 2026 13.56
Edino pravilno je da je postopek uveden. Bravo KPK.....Edino potem bo problem, ker....Golob je postavil standard, da se ugotovitev KPK sploh ne upošteva, tako da....
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-3
6 9
BBcc
29. 09. 2026 14.12
Janša ga je še prej. Le se spomni izvor premoženja pri Janši.
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+5
6 1
Aijn Prenn
29. 09. 2026 13.55
Če je laganje o izobrazbi lahko podlaga za KPK preiskavo, Stevo je tudi lagal. Se je hvalil z doktoratom, pa niti šolnine ni plačal, kaj šele, da bi naredil "balkanske študije".
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+15
15 0
FERDO9
29. 09. 2026 13.51
A DOKTOR ZNANOSTI Prodanovič pa pravi, da šolnine ne bo poravnal? Šolnine ne bo poravnal ker je nekoč nekemu krovcu dal predujem potem mu pa ni naredil? Kakšne bedaste primerjave. Se mu vidi, da je namenoma 4. dobival, da mu niso rekli, da je piflar. Šolnine ne bo poravnal, ampak s titulo "DOKTOR ZNANOSTI" se je pa na FB kitil vso predvolilno kampanijo in še potem, dokler niso njegovemu kolegu Mijiču ugotovili dejansko izobrazbo. Takoj za tem pa je DOKTOR ZNANOSTI "vrnil" DOKTORAT in ga bo spet "dvignil" za naslednjo volilno kampanijo, če ga seveda ne bo narod lastnoročno odnesel ven iz stavbe DZ! Kakšna smo mi država, da pridemo do takšnega stanja, ko se za oblast postavi tudi največje kriminalce...........samo da Janšari lahko že 4. uničuje SLO!
Odgovori
+15
15 0
Prizemljen
29. 09. 2026 13.51
Sramota za Slo…..zalostno,da ce vse te barabe ne bi delale v parlamentu,bi bil parlament prazen….zal noben posten in delaven ter uspesen drzavljan se s temi barabami noce bost….zalostno,hujse kot v Afriki
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+10
10 0
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