KPK uvaja postopek zoper Mijiča zaradi navedb o izobrazbi

Boris Mijič je v svojem uradnem življenjepisu navedel, da je diplomiral na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kar pa se je izkazalo za neresničen podatek, kar so potrdili tudi na fakulteti. V njegovi stranki Resnica so od Mijiča zahtevali pojasnila. Ob sestavljanju liste kandidatov informacij o izobrazbi niso preverjali. Je pa njen predsednik Zoran Stevanović dejal, da Mijič po vseh aferah v stranki in DZ nima kaj iskati.

Obvestilo o uvedbi preiskave KPK so Mijiču vročili v hišni predalčnik, so nam potrdili na Komisiji.

Ob tem so dodatno pojasnili, da "uvedba postopka preiskave pomeni, da je bil po opravljenem predhodnem preizkusu prejete prijave zaznan utemeljen sum kršitve integritete po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Šele sama preiskava pa bo pokazala, ali bo sum potrjen ali ovržen." Mijič bo imel možnost KPK pojasniti svoja ravnanja.

"V zvezi z drugimi prijavami, ki smo jih na Komisiji prejeli v povezavi s poslancem Mijičem in ki se nanašajo predvsem na sume kršitev s področja nezdružljivosti funkcij in omejitev poslovanja, še vodimo predhodne preizkuse," so še dodali.