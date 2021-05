Kradel identitete ter pobiral denar za brezposelne in davčna vračila

Aretirali so ga 14. maja, ko je skušal iz New Yorka odpotovati v Nigerijo. Obtožen je izkoriščanja ukradenih identitet Američanov, s katerimi je od države Washington na zahodu ZDA pobral 350.000 dolarjev, namenjenih podpori brezposelnim v času pandemije covida-19. Država Washington priznava, da je njemu in podobnim prevarantom plačala več kot 647 milijonov dolarjev, doslej pa so dobili nazaj 370 milijonov.

Zvezni tožilci od sodišča želijo, da Rufaija obdrži v priporu vse do sojenja, ker jo bo sicer na prostosti zanesljivo pobrisal v Nigerijo, od koder ga ne bodo izročili nazaj. Na voljo ima kopico lažnih identitet oziroma ve, kako priti do njih.

V petek so argument za pripor dopolnili s podatki o preiskavi IRS, ki je ugotovila, da je Rufai kradel že več let. Vložil naj bi 652 lažnih davčnih napovedi in v letih med 2016 do 2019 zahteval skupaj 1,6 milijona dolarjev vračil. IRS je nasedla za 900.000 dolarjev.