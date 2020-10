Kradla v trgovinah in za ukradeno iztržila več kot 3,5 milijona evrov

Kim Richardson iz Dallasa je kar 19 let uspevalo krasti različne dobrine. Te je potem prodajala na spletu in jih kupcem pošiljala po pošti. Richardsonova je kradla po številnih prodajalnah, so sporočile oblasti. Kot piše CNN, je uporabljala posebne pripomočke, ki so ji omogočili tatvine. Z njimi je namreč onesposobila varnostne naprave ob izhodu iz trgovine.