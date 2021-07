Diamante, vredne več milijonov, zamenjala za kamenčke

Februarja 2016 se je vodja zlatarne Boodles, Nicholas Wainwright, seznanil z moškim, ki se je predstavil kot Simon Glas in naj bi želel kupiti diamante visoke vrednosti. Naslednji mesec sta se srečala v Monaku, kjer je bil Wainwrightu predstavljen tudi Glasov domnevni poslovni partner, Rus po imenu Aleksander. Dogovorili so se o nakupu sedmih diamantov, med njimi tudi 20-karatnega diamanta v obliki srca ter trikaratnega rožnatega diamanta, povzema BBC. Skupna vrednost vseh sedmih pa je 4,2 milijona funtov oziroma 4,86 milijona evrov.

Diamante naj bi pred nakupom pregledala cenilka 'Anna', nato pa naj bi jih pospravili v vrečko, ki bi jo hranili v Boodlesu, dokler ne bi kupec nakazal sredstev.

Za Anno se je izdajala 60-letna Lulu Lakatos, rojena v Romuniji, ki je več let živela v Franciji. 10. marca je ob prisotnosti Wainwrighta ter Boodlesove cenilke, Emme Barton, 'pregledala' sedem diamantov in jih pospravila v vrečko. To naj bi po mnenju tožilstva nato zamenjala z drugo, identično vrečko.

Ko pa so to kasneje odprli, so v njej našli le sedem manjših kamenčkov, povzema BBC. "Zarota, v kateri je obtožena odigrala osrednjo vlogo, je zahtevala najvišjo stopnjo prefinjenosti, načrtovanja, tveganja in nagrade," je na sodišču dejal tožilec Philip Stott. Lakatosova je na sodišču vpletenost v zaroto zanikala, sojenje pa se nadaljuje.

Lakatosova naj bi se nato preoblekla na javnem stranišču – zamenjala je klobuk, šal in vsa oblačila, pri tem naj bi ji pomagala še ena oseba. S svojim potnim listom je nato z Eurostarjem zapustila London.