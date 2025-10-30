Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Kraja v Louvru: aretirali še 5 oseb, med njimi glavnega osumljenca

Pariz, 30. 10. 2025 09.08 | Posodobljeno pred 50 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
6

Francoska policija je v zvezi s krajo kronskih draguljev iz muzeja Louvre aretirala še pet oseb, med njimi glavnega osumljenca, je sporočila pariška tožilka Laure Beccuau. Skupno je policija doslej aretirala sedem oseb.

"Eden izmed njih je dejansko bil ena od tarč preiskovalcev – imeli smo ga na očeh," je pojasnila pariška tožilka Laura Beccuau ter dodala, da nakita, ocenjenega na približno 88 milijonov evrov, še niso našli, poroča RTL.

Po njenih navedbah so jih aretirali v sredo zvečer v širši pariški regiji, poroča Guardian. Med pridržanimi je bil tudi glavni osumljenec. Nove aretacije sledijo po tem, ko sta dva moška v sredo "delno priznala" svojo vpletenost v drzen rop. Skupno je po poročanju tujih tiskovnih agencij policija doslej aretirala sedem oseb.

Med petimi osebami, ki jih je francoska policija aretirala, je tudi glavni osumljenec.
Med petimi osebami, ki jih je francoska policija aretirala, je tudi glavni osumljenec. FOTO: AP

Kot je v sredo sporočila tožilka, bosta moška, ki so ju prijeli že v soboto, obtožena organizirane kraje in sodelovanja v hudodelski združbi. Po njenih besedah sta osumljenca "deloma priznala obtožbe".

Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis. Operacija za njuno prijetje se je začela, ko so preiskovalci, ki so osumljenca spremljali več dni, ugotovili, da namerava eden od njiju pobegniti v tujino, domnevno v Alžirijo. Aretirali so ga na letališču Roissy-Charles de Gaulle, takoj zatem pa prijeli še sostorilca, prav tako na območju Pariza. Oba naj bi bila policiji znana po tatvinah iz preteklosti.

Preberi še V Parizu prijeli dva osumljena za krajo draguljev iz Louvra
Dvigalo, ki so ga uporabili pri ropu muzeja Louvre
Dvigalo, ki so ga uporabili pri ropu muzeja Louvre FOTO: AP

Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno s pomočjo transportne lestve. Rop je trajal le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.

Preberi še Obtožili osumljenca kraje draguljev iz pariškega Louvra

Več deset vodij muzejev po svetu je v odprtem pismu, objavljenem v ponedeljek v časopisu Le Monde, izrazilo solidarnost z muzejem Louvre. "Naše institucije niso imune na brutalnost sveta," so zapisali in poudarili, da so muzeji vse pogosteje tarče napadov. Izrazili so podporo direktorici muzeja Louvre Laurence des Cars in stopili v bran pariški instituciji kot odprtemu in dostopnemu prostoru.

louvre kraja osumljenci aretacije muzej
Naslednji članek

Bo nova nizozemska vlada proevropska ali protiislamska?

Naslednji članek

Evropa in Ukrajina kujeta 12 točk za mir, kaj bo rekla Rusija?

SORODNI ČLANKI

Vodje muzejev podprle Louvre: 'Naše institucije niso imune na brutalnost sveta'

Nakit iz Louvra po novem 26 metrov pod zemljo, na kraju našli 150 sledi DNK

Pobeg tatov iz Louvra ujela kamera

Po ropu: direktorica Louvra ponudila odstop, ministrica ga je zavrnila

Ukradeni dragulji iz Louvra vredni vsaj 88 milijonov evrov

Durov ponuja odkup draguljev iz Louvra, rop ga 'sploh ne preseneča'

Filmski rop Louvra: tatovi malho napolnili s slavnimi dragulji

Tatovi v Louvru: v sedmih minutah vlomili in odnesli dragocene dragulje

V muzeju Louvre razstava ob 200-letnici smrti slikarja Jacques-Louisa Davida

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
santamaura
30. 10. 2025 10.25
+1
Nakita, ocenjenega na približno 88 milijonov evrov, pa še niso našli in ga verjetno tudi nikoli ne bodo - To je taka vrednost, da storilcem ni problema kakšno leto preživeti v zaporu, saj bodo potem celo življenje lahko uživali nekje kjer nihče ne vpraša kako si postal tako bogat
ODGOVORI
1 0
komarec
30. 10. 2025 10.10
+0
No ja, aretirali so osumljence kar je predstava za javnost. Ta zgodba ima za gotovo naročnike, te pa ne bodo nikoli izsledili. Pri krajah umetnin z veliko vrednostjo se sprašujem kako se da to unovčiti? Edino, da to kupi bogataš, ki je ljubitelj tega in ima to skrito a to nima nobenega smisla. Mogoče te diamante bi razstavili in prebrusili a bi spremenili vrednost. Torej za tem ropom stoji velika riba, nastradali bodo siromaki, ki so se izpostavili kakega tisočaka.
ODGOVORI
1 1
marjanovic.drazen
30. 10. 2025 10.19
Mnogo ne ves
ODGOVORI
0 0
Webdoggs
30. 10. 2025 10.09
Ne morem verjet, tako dobro ispeljano in da tako slabo zaključeno
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330