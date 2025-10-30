Kraja v Louvru: aretirali še 5 oseb, med njimi glavnega osumljenca

Francoska policija je v zvezi s krajo kronskih draguljev iz muzeja Louvre aretirala še pet oseb, med njimi glavnega osumljenca, je sporočila pariška tožilka Laure Beccuau. Skupno je policija doslej aretirala sedem oseb.

"Eden izmed njih je dejansko bil ena od tarč preiskovalcev – imeli smo ga na očeh," je pojasnila pariška tožilka Laura Beccuau ter dodala, da nakita, ocenjenega na približno 88 milijonov evrov, še niso našli, poroča RTL. Po njenih navedbah so jih aretirali v sredo zvečer v širši pariški regiji, poroča Guardian. Med pridržanimi je bil tudi glavni osumljenec. Nove aretacije sledijo po tem, ko sta dva moška v sredo "delno priznala" svojo vpletenost v drzen rop. Skupno je po poročanju tujih tiskovnih agencij policija doslej aretirala sedem oseb.

Med petimi osebami, ki jih je francoska policija aretirala, je tudi glavni osumljenec. FOTO: AP icon-expand

Kot je v sredo sporočila tožilka, bosta moška, ki so ju prijeli že v soboto, obtožena organizirane kraje in sodelovanja v hudodelski združbi. Po njenih besedah sta osumljenca "deloma priznala obtožbe". Osumljenca naj bi bila stara okoli 30 let, prihajala pa naj bi iz severnega predmestja Pariza Seine-Saint-Denis. Operacija za njuno prijetje se je začela, ko so preiskovalci, ki so osumljenca spremljali več dni, ugotovili, da namerava eden od njiju pobegniti v tujino, domnevno v Alžirijo. Aretirali so ga na letališču Roissy-Charles de Gaulle, takoj zatem pa prijeli še sostorilca, prav tako na območju Pariza. Oba naj bi bila policiji znana po tatvinah iz preteklosti.

Dvigalo, ki so ga uporabili pri ropu muzeja Louvre FOTO: AP icon-expand

Tatovi so 19. oktobra v enega najslavnejših muzejev na svetu prišli skozi okno s pomočjo transportne lestve. Rop je trajal le sedem minut, tatovi pa so odnesli devet kosov nakita. Med begom so izgubili krono cesarice Evgenije. Vrednost ukradenih draguljev je ocenjena na 88 milijonov evrov.