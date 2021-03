Kraja vsebin na Partisu močno škodi domačim ustvarjalcem

Razlog za padec internetnega prometa je v požaru. V Franciji je namreč zagorelo v stavbi s strežniki. In ob francoski vladi, francoskem kriptopodjetju, je imela tam strežnik tudi spletna stran Partis. Gre za spletno stran, kjer ponujajo filme, serije, glasbo in še kaj, gre pa za piratsko stran, torej vse to dobite, ne da bi za vsebine plačali. A s tem pravzaprav podpiramo krajo. Če imamo morda občutek, da se Hollywoodu to ne bo poznalo, se pa pozna domačemu filmarju ali glasbeniku.

