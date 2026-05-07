Tujina

Milijonska kraja iz parkirnih avtomatov: nemški par v zapor

München, 07. 05. 2026 15.19

A.K. STA
Parkirišče

Nemško sodišče je zaradi kraje okoli 1,3 milijona evrov iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten na jugu države nemški par obsodilo na zaporno kazen. Dosodilo jima je po pet in pol let zapora, poleg tega pa jima je naložilo, naj mestu povrneta vso nastalo škodo. Oba sta priznala očitana kazniva dejanja.

Sodnik je poudaril, da se celotna zadeva 40-letnemu nekdanjemu uslužbencu mesta Kempten in njegovi 39-letni ženi ni izplačala. Moški, ki je bil kot mestni uslužbenec zadolžen za praznjenje denarja iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten, je po poročanju dpa več kot 10 let kradel denar iz parkomatov. Soproga mu je pri tem pomagala in denar polagala na bančne račune.

Oba sta priznala krivdo in bila obsojena za več kot 300 primerov tatvin od leta 2020. Mesto sta oškodovala za okoli 1,3 milijona evrov. Še več kot 500 domnevnih tatvin, ki naj bi segale v leto 2015, pa je že zastaralo, zato para zanje ni več mogoče kazensko preganjati, poroča dpa. Kljub temu pa oblasti paru poskušajo zaseči še okoli 584.000 evrov, povezanih s temi domnevnimi tatvinami.

Moški je na sodišču izjavil, da sta si z ukradenim denarjem privoščila razkošno življenje, in sicer sta kupovala konje, avtomobile in draga oblačila.

Sodnik je poudaril, da je zaradi pomanjkljivih varnostnih ukrepov mesto Kempten obtoženima olajšalo krajo denarja iz parkirnih avtomatov. Mestne oblasti so v vmesnem času sicer spremenile postopke za praznjenje parkomatov.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Prelepa Soča
07. 05. 2026 15.51
Še njegove nadrejene zapreti, ker, grem stavit, da so, oz.,še imajo 2x ali 3x višje plače kot ta tip... torej, plačo ja, odgovornosti pa ne. Popolnoma enako, kot pri nas, nobene kontrole, pa so predobro plačani za to, da NAJ BI JO izvajali.
bibaleze
