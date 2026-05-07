Milijonska kraja iz parkirnih avtomatov: nemški par v zapor

Sodnik je poudaril, da se celotna zadeva 40-letnemu nekdanjemu uslužbencu mesta Kempten in njegovi 39-letni ženi ni izplačala. Moški, ki je bil kot mestni uslužbenec zadolžen za praznjenje denarja iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten, je po poročanju dpa več kot 10 let kradel denar iz parkomatov. Soproga mu je pri tem pomagala in denar polagala na bančne račune.

Oba sta priznala krivdo in bila obsojena za več kot 300 primerov tatvin od leta 2020. Mesto sta oškodovala za okoli 1,3 milijona evrov. Še več kot 500 domnevnih tatvin, ki naj bi segale v leto 2015, pa je že zastaralo, zato para zanje ni več mogoče kazensko preganjati, poroča dpa. Kljub temu pa oblasti paru poskušajo zaseči še okoli 584.000 evrov, povezanih s temi domnevnimi tatvinami.