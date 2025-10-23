Kralj fentanila v lisicah: na Kubi so prijeli 'brata Wanga'

Zhi Dong Zhang, ki ga nekateri označujejo kar kot kralja fentanila, naj bi tesno sodeloval z mehiškima karteloma Sinaloa in Jalisco New Generation, ki sta bila v Washingtonu razglašena za tuji teroristični organizaciji.
Oktobra 2024 so ga aretirale oblasti v Mehiki, nakar je v hišnem priporu v prestolnici čakal na zaslišanje za izročitev v ZDA. Julija je iz hišnega pripora pobegnil.
Njegovo aretacijo so v sredo potrdile oblasti v Mehiki. Glede na navedbe varnostnih virov za francosko tiskovno agencijo AFP še ni jasno, ali bo Kuba Zhija izgnala v Mehiko ali pa bo sledil uraden proces izročitve.
Ameriški predsednik Donald Trump je trgovino s fentanilom izkoristil kot enega od razlogov za uvedbo visokih carin na uvoz iz Kitajske. Ameriška vojska poleg tega v morju blizu Venezuele napada čolne, za katere Trump trdi, da prevažajo mamila v ZDA.
Fentanil je sintetičen opioid, ki je petdesetkrat močnejši od heroina, njegova proizvodnja pa je veliko lažja in cenejša. V ZDA je v veliki meri nadomestil heroin in opioide, ki jih predpisujejo zdravniki, kot vzrok za predoziranje.
