Kralj fentanila v lisicah: na Kubi so prijeli 'brata Wanga'

Zhi Dong Zhang, ki ga nekateri označujejo kar kot kralja fentanila, naj bi tesno sodeloval z mehiškima karteloma Sinaloa in Jalisco New Generation, ki sta bila v Washingtonu razglašena za tuji teroristični organizaciji.

Oktobra 2024 so ga aretirale oblasti v Mehiki, nakar je v hišnem priporu v prestolnici čakal na zaslišanje za izročitev v ZDA. Julija je iz hišnega pripora pobegnil.

Njegovo aretacijo so v sredo potrdile oblasti v Mehiki. Glede na navedbe varnostnih virov za francosko tiskovno agencijo AFP še ni jasno, ali bo Kuba Zhija izgnala v Mehiko ali pa bo sledil uraden proces izročitve.