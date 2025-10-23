Svetli način
Tujina

Kralj fentanila v lisicah: na Kubi so prijeli 'brata Wanga'

Havana, 23. 10. 2025 08.09 | Posodobljeno pred 36 minutami

STA , D. S.
1

Na Kubi so aretirali kitajskega preprodajalca drog, ki velja za enega glavnih oskrbovalcev mehiških kartelov s fentanilom, so v sredo povedale tamkajšnje oblasti. Zhi Dong Zhang - znan pod vzdevkom brat Wang, je julija pobegnil iz pripora v Mehiki, iščejo ga tudi ZDA. Na Kubi bo ostal, dokler ne bo sprejeta odločitev o njegovi morebitni izročitvi.

Zhi Dong Zhang, ki ga nekateri označujejo kar kot kralja fentanila, naj bi tesno sodeloval z mehiškima karteloma Sinaloa in Jalisco New Generation, ki sta bila v Washingtonu razglašena za tuji teroristični organizaciji.

Oktobra 2024 so ga aretirale oblasti v Mehiki, nakar je v hišnem priporu v prestolnici čakal na zaslišanje za izročitev v ZDA. Julija je iz hišnega pripora pobegnil.

Njegovo aretacijo so v sredo potrdile oblasti v Mehiki. Glede na navedbe varnostnih virov za francosko tiskovno agencijo AFP še ni jasno, ali bo Kuba Zhija izgnala v Mehiko ali pa bo sledil uraden proces izročitve.

Fentanil je smrtonosen že v izjemno majhnih količinah.
Fentanil je smrtonosen že v izjemno majhnih količinah. FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je trgovino s fentanilom izkoristil kot enega od razlogov za uvedbo visokih carin na uvoz iz Kitajske. Ameriška vojska poleg tega v morju blizu Venezuele napada čolne, za katere Trump trdi, da prevažajo mamila v ZDA.

Fentanil je sintetičen opioid, ki je petdesetkrat močnejši od heroina, njegova proizvodnja pa je veliko lažja in cenejša. V ZDA je v veliki meri nadomestil heroin in opioide, ki jih predpisujejo zdravniki, kot vzrok za predoziranje.

pepe007
23. 10. 2025 08.50
Kitajski ga naj izročijo. Ti imajo precej ostre zakone za droge. Mogoče bi mu sicer pogledali skozi prste in bi postal politični nacionalni junak, če je oskrboval ZDA.
