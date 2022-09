Kralj Karel III. in princ William presenetila čakajoče z nepričakovanim obiskom

Nepregledna vrsta ljudi, ki se želijo še zadnjič posloviti od pokojne kraljice Elizabete II., tudi danes ostaja blizu maksimalne kapacitete. Pričakovana čakalna doba je najmanj 24 ur, zato pristojni ljudi pozivajo, naj ne prihajajo več, poroča britanski BBC. Novi kralj in valižanski princ sta se ljudem zahvalila za čakanje v vrsti, se z nekaterimi rokovala in na kratko z njimi tudi poklepetala.

Kolona čakajočih v Londonu ostaja dolga več kot 15 kilometrov kilometrov, od Southwest parka, vzdolž Temze in do dvorane Westminster. Temperature so se ponoči precej spustile, danes je relativno hladen dan, a dobra novica je, da vremenoslovci za danes in nedeljo ne napovedujejo dežja, poročajo tuje tiskovne agencije. Dvorana Westminster v poslopju britanskega parlamenta, kjer je krsta s kraljičinimi posmrtnimi ostanki, je sicer odprta 24 ur na dan. Po pričakovanjih naj bi se mimo krste do ponedeljka zjutraj, ko jo bodo prenesli v bližnjo Westminstrsko opatijo, kjer bo potekal pogreb, sprehodilo okoli 400.000 ljudi.