Tujina

Kralj Karel III. prihaja v ZDA kljub streljanju v Washingtonu

London, 27. 04. 2026 08.06 pred dvema minutama 2 min branja 0

Ne.M. STA
Britanski kralj Karl III.

Državniški obisk britanskega kralja Karla III. v ZDA bo kljub sobotnemu streljanju na večerji dopisnikov Bele hiše v Washingtonu, na kateri je bil tudi ameriški predsednik Donald Trump, potekal po načrtih, je v nedeljo zvečer sporočila Buckinghamska palača.

Streljanje na večerji dopisnikov Bele hiše se je sicer zgodilo manj kot 48 ur pred štiridnevnim obiskom kralja Karla III. in kraljice Camille v ZDA.

Kralju je odleglo

Buckinghamska palača je v nedeljo sporočila, da je kralju zelo odleglo ob vesti, da sta Trump in prva dama Melania na varnem. Kasneje so navedli, da sta kralj in kraljica zelo hvaležna vsem, ki so hitro ukrepali, in se veselita začetka obiska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla sta po poročanju AFP zakoncema Trump že pred tem z zasebnim sporočilom izrazila podporo po sobotnem napadu. Ob tem naj bi izrazila tudi hvaležnost tajnim službam ZDA, ki so preprečile napad.

Vodja kabineta britanskega premierja Keira Starmerja Darren Jones je za Sky News dejal, da Velika Britanija in ZDA tesno sodelujeta, da bi zagotovili ustrezne varnostne okoliščine. Dodal je, da "vlada in palača varnosti njegovega veličanstva namenjata največjo pozornost".

77-letni monarh bo s kraljico Camillo od danes do četrtka v ZDA na obisku v luči 250. obletnice podpisa deklaracije o neodvisnosti, s katero je 13 nekdanjih britanskih kolonij 4. julija 1776 razglasilo neodvisnost od Velike Britanije.

Kraljevi par bosta sprejela tudi predsednik Trump in prva dama Melania. Predvidoma v torek bo kralj nagovoril oba domova ameriškega kongresa. Karel III. bo šele drugi britanski monarh, ki bo v kongresu nagovoril ameriške zakonodajalce. Prva je to med obiskom leta 1991 storila njegova mati, pokojna kraljica Elizabeta II.

