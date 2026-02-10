Kralj Karel III. pripravljen podpreti policijo glede obtožb o princu Andrewu

Zadnji sveženj dokumentov o zdaj že pokojnem predofilu Jeffreyju Epsteinu, ki jih je objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, je znova potrdil njegove tesne vezi s članom britanske kraljeve družine, Andrewom Mountbattenom-Windsorjem. Njegov brat, britanski kralj Karel III. se je zdaj prvič oglasil glede novih obtožb in sporočil, da je Buckinghamska palača pripravljena podpreti policijo v preiskavi obtožb proti Andrewu. "Kralj je z besedami in z dejanji brez primere jasno izrazil svojo globoko zaskrbljenost zaradi obtožb, ki še naprej prihajajo na dan v zvezi z ravnanjem gospoda Mountbatten-Windsorja," je dejal tiskovni predstavnik Buckinghamske palače. Kot so dodali, mora na konkretne obtožbe sicer odgovoriti sam Andrew, a je kralj pripravljen policijo podpreti, če jih bo ta v zvezi s tem kontaktirala. Dodali so, da kralj misli in sočustvuje z žrtvami vseh oblik zlorab. Britanska policija je po poročanju BBC potrdila, da ocenjujejo, ali obstajajo razlogi za preiskavo na podlagi prijave protimonarhistične skupine Republic, ki je nekdanjega princa Andrewa prijavila zaradi suma kršitve javne funkcije vladnega trgovinskega odposlanca in morebitnega odtekanja zaupnih informacij Jeffreyju Epsteinu.

Andrew je osumljen, da je leta 2010 in 2011 posredoval uradna poročila o potovanjih v tujino, kar naj bi bilo razvidno iz elektronskega dopisovanja z Epsteinom, ki jih je v začetku meseca objavilo ameriško pravosodno ministrstvo. Objavljeni dokumenti vključujejo elektronska sporočila, ki kažejo, da je takratni princ Andrew 7. oktobra 2010 Epsteinu poslal podrobnosti o svojih prihajajočih uradnih potovanjih v Singapur, Vietnam, Šenžen na Kitajskem in Hongkong. Po vrnitvi s potovanja pa mu je 30. novembra posredoval uradna poročila o teh obiskih, očitno pet minut po tem, ko jih je sam prejel od takratnega asistenta Amita Patela. Ni jasno, ali so dokumenti vsebovali tržno občutljive informacije o britanskih trgovinskih poslih.

Princ Andrew, žrtev zlorabe Virginia Giuffre in Ghislaine Maxwell FOTO: Profimedia

Glede na vladne smernice mora trgovinski odposlanec varovati zaupnost občutljivih informacij, ki lahko vključujejo "občutljive, komercialne ali politične informacije, ki se delijo o ustreznih trgih/obiskih". Ta dolžnost varovanja zaupnosti velja tudi po izteku njihovega mandata. Britanska policija preverja tudi poročila o še eni ženski, ki trdi, da jo je Epstein poslal v Združeno kraljestvo, kjer naj bi imela spolni stik s takratnim princem. Srečanje naj bi se zgodilo v njegovi nekdanjih rezidenci Royal Lodge leta 2010, ženska, ki ni Britanka, pa je bila takrat stara nekaj čez 20 let.

'Morda bo to konec monarhije'

Član ameriškega kongresnega odbora, ki preiskuje afero Epstein, Ro Khanna meni, da mora britanski kralj Karel III. odgovoriti na vprašanja glede škandala, v katerega je vpleten njegov mlajši brat Andrew. "Mislim, da britanska monarhija še ni bila tako ranljiva," je poudaril demokratski kongresnik. "Kralju in kraljici bi morali postavljati vprašanja, in morda bo to konec monarhije," je še dodal po poročanju britanskega Sky Newsa. Prepričan je, da če kraljeva družina nima odgovorov in če je vpletena v Epsteinov krog, to ni dobra napoved za britansko monarhijo. "Samo odvzem naziva Andrewu ni dovolj," je poudaril. "Andrew mora priti pred naš odbor in začeti odgovarjati na vprašanja. Mislim, da ni primerna kazen samo to, da ne more biti več princ. Kazen mora biti večja kot to," je dodal. Andrew Mountbatten-Windsor je zanikal obtožbe. Vendar pa je dopisovanje z Epsteinom razkrilo, da je bil pedofil povabljen tudi v Buckinghamsko palačo.