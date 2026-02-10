Naslovnica
Tujina

Kralj Karel III. pripravljen podpreti policijo glede obtožb o princu Andrewu

London, 10. 02. 2026 07.17 pred 1 uro 3 min branja 10

K.H.
Britanski kralj Karel III.

Britanski kralj je izrazil "globoko zaskrbljenost" zaradi obtožb o bratu Andrewu, ki izhajajo iz Epsteinovih dosjejev. Poudaril je, da je pripravljen podpreti policijo, če se bo ta obrnila nanj zaradi tega primera, so sporočili iz Buckinghamske palače.

Zadnji sveženj dokumentov o zdaj že pokojnem predofilu Jeffreyju Epsteinu, ki jih je objavilo ameriško pravosodno ministrstvo, je znova potrdil njegove tesne vezi s članom britanske kraljeve družine, Andrewom Mountbattenom-Windsorjem. Njegov brat, britanski kralj Karel III. se je zdaj prvič oglasil glede novih obtožb in sporočil, da je Buckinghamska palača pripravljena podpreti policijo v preiskavi obtožb proti Andrewu. 

"Kralj je z besedami in z dejanji brez primere jasno izrazil svojo globoko zaskrbljenost zaradi obtožb, ki še naprej prihajajo na dan v zvezi z ravnanjem gospoda Mountbatten-Windsorja," je dejal tiskovni predstavnik Buckinghamske palače. Kot so dodali, mora na konkretne obtožbe sicer odgovoriti sam Andrew, a je kralj pripravljen policijo podpreti, če jih bo ta v zvezi s tem kontaktirala. Dodali so, da kralj misli in sočustvuje z žrtvami vseh oblik zlorab. 

Britanska policija je po poročanju BBC potrdila, da ocenjujejo, ali obstajajo razlogi za preiskavo na podlagi prijave protimonarhistične skupine Republic, ki je nekdanjega princa Andrewa prijavila zaradi suma kršitve javne funkcije vladnega trgovinskega odposlanca in morebitnega odtekanja zaupnih informacij Jeffreyju Epsteinu. 

Preberi še Valižanska princ in princesa 'zaskrbljena' zaradi Epsteinovih dokumentov

Andrew je osumljen, da je leta 2010 in 2011 posredoval uradna poročila o potovanjih v tujino, kar naj bi bilo razvidno iz elektronskega dopisovanja z Epsteinom, ki jih je v začetku meseca objavilo ameriško pravosodno ministrstvo. 

Objavljeni dokumenti vključujejo elektronska sporočila, ki kažejo, da je takratni princ Andrew 7. oktobra 2010 Epsteinu poslal podrobnosti o svojih prihajajočih uradnih potovanjih v Singapur, Vietnam, Šenžen na Kitajskem in Hongkong. Po vrnitvi s potovanja pa mu je 30. novembra posredoval uradna poročila o teh obiskih, očitno pet minut po tem, ko jih je sam prejel od takratnega asistenta Amita Patela. Ni jasno, ali so dokumenti vsebovali tržno občutljive informacije o britanskih trgovinskih poslih.

Princ Andrew, žrtev zlorabe Virginia Giuffre in Ghislaine Maxwell
Princ Andrew, žrtev zlorabe Virginia Giuffre in Ghislaine Maxwell
FOTO: Profimedia

Glede na vladne smernice mora trgovinski odposlanec varovati zaupnost občutljivih informacij, ki lahko vključujejo "občutljive, komercialne ali politične informacije, ki se delijo o ustreznih trgih/obiskih". Ta dolžnost varovanja zaupnosti velja tudi po izteku njihovega mandata. 

Britanska policija preverja tudi poročila o še eni ženski, ki trdi, da jo je Epstein poslal v Združeno kraljestvo, kjer naj bi imela spolni stik s takratnim princem. Srečanje naj bi se zgodilo v njegovi nekdanjih rezidenci Royal Lodge leta 2010, ženska, ki ni Britanka, pa je bila takrat stara nekaj čez 20 let.

'Morda bo to konec monarhije'

Član ameriškega kongresnega odbora, ki preiskuje afero Epstein, Ro Khanna meni, da mora britanski kralj Karel III. odgovoriti na vprašanja glede škandala, v katerega je vpleten njegov mlajši brat Andrew. "Mislim, da britanska monarhija še ni bila tako ranljiva," je poudaril demokratski kongresnik. 

"Kralju in kraljici bi morali postavljati vprašanja, in morda bo to konec monarhije," je še dodal po poročanju britanskega Sky Newsa

Prepričan je, da če kraljeva družina nima odgovorov in če je vpletena v Epsteinov krog, to ni dobra napoved za britansko monarhijo. "Samo odvzem naziva Andrewu ni dovolj," je poudaril. "Andrew mora priti pred naš odbor in začeti odgovarjati na vprašanja. Mislim, da ni primerna kazen samo to, da ne more biti več princ. Kazen mora biti večja kot to," je dodal. 

Andrew Mountbatten-Windsor je zanikal obtožbe. Vendar pa je dopisovanje z Epsteinom razkrilo, da je bil pedofil povabljen tudi v Buckinghamsko palačo. 

Razlagalnik

Jeffrey Epstein je bil ameriški finančnik in obsojeni seksualni prestopnik, ki je bil obtožen trgovine z belim blagom in zarote za spolno zlorabo mladoletnic. V svoji mreži je imel vplivne prijatelje iz politike, gospodarstva in kraljevih krogov. Njegove dejavnosti so prišle na dan po njegovi smrti v zaporu leta 2019, ko so bili objavljeni sodni dokumenti, ki razkrivajo podrobnosti o njegovih zvezah in domnevnih zločinih.

Princ Andrew, vojvoda Yorka, je bil tesno povezan z Jeffreyjem Epsteinom, kar je razvidno iz objavljenih dokumentov. Obtožen je bil, da je bil vpleten v Epsteinovo mrežo trgovine z belim blagom in spolne zlorabe mladoletnic. Ena od obtožb vključuje trditev, da naj bi Andrew imel spolni odnos z žensko, ki naj bi mu jo Epstein posredoval, ko je bila stara komaj 20 let. Poleg tega naj bi Andrew Epsteinu posredoval zaupne informacije o svojih uradnih potovanjih, kar je sprožilo preiskavo suma kršitve javne funkcije in odtekanja zaupnih informacij.

Trgovina z belim blagom, znana tudi kot trgovina z ljudmi ali spolno izkoriščanje, je sodobna oblika suženjstva, pri kateri so ljudje prisiljeni v spolne odnose ali delo proti svoji volji, pogosto z uporabo sile, groženj, prevar ali izkoriščanja ranljivosti. V primeru Jeffreyja Epsteina so obtožbe vključevale seksualno izkoriščanje mladoletnic, ki so bile prisiljene v spolne akte z Epsteinom ali njegovimi vplivnimi znanci.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
biggie33
10. 02. 2026 10.08
Naj ga vprašajo, če je pripravljen iti na poligraf..
Odgovori
0 0
zelen
10. 02. 2026 10.06
ne pozabimo tudi na korona prevaro očitno sprocesirano od istih ljudi in ne pozabimo tudi kdo jim je pri tem držal štango in ne pozabimo kako smo bili obravnavani takoimenovani teoretiki zarot.
Odgovori
0 0
Samo navijač
10. 02. 2026 09.51
Novo objavljeni dokumenti o Epsteinu razkrivajo, da je agent FBI namerno odstranil trdi disk iz zaporniškega sistema za snemanje videoposnetkov in namerno izbrisal vse zaporniške posnetke v času Epsteinove smrti.
Odgovori
0 0
zelen
10. 02. 2026 10.00
mogoče je pa pobrisal pobeg
Odgovori
0 0
Samo navijač
10. 02. 2026 09.50
Kar me pa se posebej skrbi !! Prides med ljudi,sluzbo in po vseh teh grozotah, !!!! Ljudje pa nič, halo ?????
Odgovori
+2
2 0
rok1211
10. 02. 2026 09.36
v dosjejih piše tudi da so jedli otroško meso..mislim halo
Odgovori
+3
3 0
Samo navijač
10. 02. 2026 09.27
Ljudje se pa klanjajo tem bolnikom. To so nemoralni iztirjenci. Bogi otroci ,ko jih ta satanski kult dobi v svoje kremplje.
Odgovori
+4
5 1
zelen
10. 02. 2026 10.01
najhuje je da se jim politiki klanjajo in izvršujejo ukaze
Odgovori
0 0
sabro4
10. 02. 2026 09.18
ta britanski dvor je leglo spolnih izprijencev, satanistov in pedopredatorjev, vse ostalo je kulisa za neumno rajo,..............
Odgovori
+6
7 1
Samo navijač
10. 02. 2026 09.01
Ne se lepega delat. Vsi ste isti.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
