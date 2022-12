Kralj kriptovalut: Nikogar nisem želel ogoljufati

Človek v središču propadle borze kriptovalut FTX se je prvič javno pojavil od začetka sage in v sredo povedal newyorškemu občinstvu, da nikoli ni nameraval zagrešiti goljufije. Sam Bankman-Fried, 30-letni ustanovitelj FTX, se je v sredo pojavil na New York Timesovem dogodku Dealbook Summit za intervju z novinarjem Andrewom Rossom Sorkinom glede tega, kaj se je zgodilo, da je njegovo podjetje za kriptovalute v začetku tega meseca šlo v stečaj.

Podjetje, nekoč vredno več kot 30 milijard evrov, je novembra šlo v stečaj. Dokumenti kažejo, da podjetje različnim upnikom dolguje skoraj 10 milijard evrov, ki jih seveda zdaj ne more vrniti. Številni depoziti so bili pri FTX uporabljeni kot kapital in zavarovanje za posojila za investicijsko podjetje Alameda, katerega lastnik je prav tako Bankman-Fried. Gre za obtožbe goljufije, temu pa ostro nasprotuje.