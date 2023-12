Kralj opija postal Mjanmar, Afganistan se je preusmeril v kristalni met

Mjanmar je postal največji proizvajalec opija na svetu. Tako je prehitel Afganistan, ki je bil več let glavni proizvajalec opija, a se je njegova proizvodnja drastično znižala, ko so oblast znova prevzeli talibani. Je pa ta prepoved privedla do večje proizvodnje sintetičnih drog v tej državi in njeni soseščini, kjer že tako proizvedejo velik delež metamfetaminov, ki so globalno prevladujoča sintetična droga.

Proizvodnja opija v Mjanmaru, nekoč znanem pod imenom Burma, se je povečala s 790 ton lani na okoli 1080 ton v letošnjem letu, piše v danes objavljenem poročilu Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC). Obmejno območje med Mjanmarom, Laosom in Tajsko je že dolgo središče nezakonite proizvodnje in trgovine s prepovedanimi drogami, zlasti metamfetaminom in opijem. Skupna ocenjena vrednost mjanmarskega "opijskega gospodarstva" je letos znašala od ene in 2,4 milijarde dolarjev, kar znaša od 1,7 do 4,1 odstotka BDP Mjanmara v letu 2022.

icon-expand Proizvodnja opija v Mjanmaru se je drastično povečala FOTO: AP

Mjanmarsko gospodarstvo so zlasti od leta 2021, ko mu je zavladala vojaška hunta, prizadeli številni konflikti, zaradi česar so številni kmetje začeli gojiti mak. "Slab dostop do trgov in inflacija sta očitno igrala pomembno vlogo pri odločitvi kmetov konec leta 2022, da gojijo več maka," opozarja UNODC. Prepoved gojenja maka preoblikovala trg prepovedanih drog V Afganistanu, kjer so talibanske oblasti aprila lani prepovedale gojenje maka, iz katerega pridobivajo opij, se je proizvodnja opija znižala za 95 odstotkov na približno 330 ton. Afganistan je bil nekaj let največji proizvajalec opija na svetu, po prepovedi talibanov pa se je pridelava zmanjšala. Pridelki maka so lani predstavljali skoraj tretjino celotne kmetijske proizvodnje v državi, a se je površina, na kateri se prideluje mak, zmanjšala z 233.000 hektarjev konec leta 2022 na 10.800 hektarjev leta 2023.

Se je pa v Afganistanu po podatkih Združenih narodov v zadnjih letih močno okrepila trgovina s sintetično drogo metamfetamin. Preprodaja metamfetamina se je od omenjene prepovedi gojenja maka močno okrepila, kar kaže na najverjetnejše preoblikovanje trgov prepovedanih drog, na katerih so prej dolgo prevladovali afganistanski opiati. UNODC je septembra objavil poročilo, v katerem pišejo o "drastičnem, skoraj dvanajstkratnem povečanju zasegov te droge v petih letih, z 2,5 tone leta 2017 na 29,7 tone leta 2021". "Povečanje trgovine z metamfetaminom v Afganistanu in regiji kaže na velike spremembe na trgu prepovedanih drog in zahteva našo takojšnjo pozornost. Regionalno usklajevanje, usmerjeno proti preusmerjanju in tihotapljenju kemičnih predhodnih sestavin za te droge, je bistvenega pomena za zaustavitev širjenja nezakonite proizvodnje metamfetamina v Afganistanu in njegovi soseščini," je v poročilu opozorila izvršna direktorica omenjenega urada.

icon-expand Uživanje mamil na ulicah Kabula FOTO: AP

O zasegih metamfetamina domnevno afganistanskega izvora so poročali tako iz Evropske unije kot z Bližnjega vzhoda, jugovzhodne Azije in vzhodne Afrike. Povečanje števila zasegov kaže na širitev proizvodnje droge, znane kot kristalni met, ki jo je mogoče zlahka izdelati v začasnih laboratorijih, ki jih je težko izslediti. (Pre)lahka proizvodnja sintetičnih drog Afganistan ima naravni vir efedrinov, ki je ključna sestavina za pridelavo metamfetamina, v rastlini, ki raste v naravi v tej državi. Čeprav je te rastline v Afganistanu v izobilju, UNODC ocenjuje, da pridelava drog najverjetneje ne sloni samo na njej. To strokovnjaki pripisujejo dejstvu, da je rastlino zahtevno nabirati in da je za kilogram droge treba zbrati velike količine te rastline. Drugi viri efedrina so verjetno farmacevtski izdelki, kot so zdravila proti prehladu, in industrijski efedrini v razsutem stanju, ki jih množično proizvajajo v regiji.

icon-expand Metamfetamin, znan kot kristalni met FOTO: AP