'Kralja kriptovalut' aretirali na Bahamih

Kot je na Twitterju zapisal urad ameriškega državnega tožilca v New Yorku, so bahamske oblasti aretirale Sama Bankmana-Frieda na zahtevo ameriških oblasti. Ta bo stopil pred sodnika še danes. Ukrepe proti ustanovitelju propadle borze kriptovalut so napovedali tudi regulatorji na Wall Streetu.

Podjetje, nekoč vredno več kot 30 milijard evrov, je novembra šlo v stečaj. Svojim 50 največjim upnikom dolguje več kot tri milijarde evrov.

Menjalnica kriptovalut FTX je bila ustanovljena leta 2019 in kmalu postala druga največja kripto borza na svetu. Bankman-Fried je veljal za mlado različico legendarnega ameriškega vlagatelja Warrena Buffeta, še oktobra pa je bilo njegovo premoženje ocenjeno na več kot 15 milijard.