'Nekaj je družina, nekaj povsem drugega so ljudje, ki vodijo ustanovo'

Britansko kraljevo družino nekateri imenujejo kar "the Firm", Firma. Je ustanova, prek katere se obrača na milijone evrov. To sta v nedavnem intervjuju izpostavila tudi princ Harry in njegova izbranka Meghan Markle. Slednja je med drugim razkrila: "Ko sem enega od višjih in dolgoletnih uslužbencev kraljeve družine prosila, da mi priskrbi pomoč terapevta, mi je odvrnil, da mi kritje tega stroška ne pripada." Harry in Meghan, ki sta se nedavno odpovedala vsem uradnim kraljevim dolžnostim, zdaj vodita podjetje v ZDA, do katerega Harryjeva družina nima vpogleda.

icon-expand Hierarhija je stroga in znana: na vrhu "firme" je kraljica Elizabeta, sledijo ji princ Charles, princ William, nato njegovi otroci George, Charlotte in Louis, za njimi pa princ Harry. FOTO: Profimedia Če odprete strani svetovnih medijev, boste težko zgrešili novico o intervjuju, ki ga je v nedeljo z britanskim princem Harryjem in njegovo izbranko, Američanko Meghan Markle, opravila televizijska voditeljica Oprah Winfrey. Jasno je, da to ni bil le pogovor z zvezdnikoma, par je namreč razkril (ne najlepše) ozadje delovanja britanske kraljeve družine in bo nanjo zagotovo imelo dolgoročnejši vpliv. PREBERI ŠE Od rasizma do hladnokrvne brezbrižnosti nekaterih članov kraljeve družine "Vedeti morate: eno je družina, drugo pa so ljudje, ki vodijo ustanovo," je med drugim dejala Meghan in postavila jasno ločnico: britanska kraljeva družina ni le družina, je (tudi) institucija, prek katere se obrača na milijone evrov. Nič čudnega torej, da so jo nekateri poimenovali kar "the Firm" (Firma). In nenazadnje gre za javno ustanovo oziroma vladno službo, čeprav povsem neodvisno. Hierarhija je stroga in znana: na vrhu "firme" je kraljica Elizabeta, sledijo ji princ Charles, princ William, nato njegovi otroci George,Charlotte in Louis, sledi jim princ Harry. Da je bila kraljica do nje "vedno čudovita", je izpostavila Meghan, na drugi strani pa, da ko je enega od višjih in dolgoletnih uslužbencev kraljeve palače prosila, da ji priskrbi pomoč terapevta oziroma psihologa, naj bi ji ta hladno odvrnil, da ji kritje teh stroškov ne pripada. icon-expand Meghan Markle FOTO: Profimedia V kraljevi družini, ki je (večinoma) financirana s strani davkoplačevalcev, je torej natančno določeno, koga in kaj se plačuje. Kot piše CNN, nekateri starejši člani kraljeve družine niso na plačilnem seznamu, a vseeno prejemajo določena sredstva s strani monarhije, saj jih kraljica Elizabeta občano prosi, da jo zastopajo na kakšnem od dogodkov, saj sama ne zmore vsega. Mora pa vsak, ki dobi kakršno koli nakazilo iz javnih sredstev, vedno odgovarjati za ravnanje s tem denarjem, prav tako gre za podatke, ki so javno dostopni. Pravilo je tudi, da se takšne osebe nato ne smejo politično angažirati, skratka v določeni meri jim je kratena osebna svoboda. PREBERI ŠE Oprah Winfrey: kraljica in princ Filip nista komentirala Archiejeve barve kože To sta na svoji koži seveda izkusila tudi Meghan in Harry, ki jima več kot očitno osebna svoboda zelo veliko pomeni. Kot je znano, sta se prav iz tega razloga odločila, da ne želita prejemati javnega denarja. Odprla sta podjetje v ZDA, do poslovanja katerega kraljeva družina nima vpogleda in tako tudi nima nadzora nad projekti, ki se jih lotevata. Ta njuna odločitev je sprožila kup, zanekrat še nerešenih (pravnih) vprašanj, zagotovo pa ni dobro vplivala niti na odnose znotraj kraljeve družine. icon-expand