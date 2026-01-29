Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Kraljeva mornarica zaostruje pravila glede alkohola na ladjah

London, 29. 01. 2026 14.18 pred 39 minutami 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Britanska kraljeva mornarica

Britanska kraljeva mornarica je uvedla strožjo politiko uživanja alkohola na ladjah z namenom izboljšanja zdravja posadk in operativne pripravljenosti. Novi ukrepi temeljijo na priporočilih vojaških zdravnikov in sledijo zdravstvenim ciljem britanske vlade.

Po novih pravilih je uživanje alkohola omejeno na največ 14 enot (približno 3 litre piva) na teden oziroma tri enote na dan, ladje pa morajo po poročanju časnika The Independent imeti vsaj dva popolnoma suha dneva na teden. Posadke bodo morale beležiti zaužite pijače, ladijske bare pa so spodbudili k ponudbi brezalkoholnih alternativ. Povod za spremembe so podatki, da skoraj polovica mornarjev še vedno uživa alkohol nad priporočenimi mejami, čeprav se je ta delež v zadnjih letih zmanjšal.

Vodstvo mornarice poudarja, da alkohol ostaja pomemben varnostni in zdravstveni izziv, ki lahko vpliva na operativno sposobnost. Ukrepi so sprožili tudi kritike, predvsem zaradi skrbi za moralo posadk in bojazni, da bi v prihodnje lahko sledila popolna prepoved alkohola na ladjah, kot velja v ameriški mornarici.

Britanska kraljeva mornarica
Britanska kraljeva mornarica
FOTO: AP

Nova politika simbolično prekinja dolgo tradicijo alkohola v mornarici, ki sega v čas, ko je bil rum del vsakodnevnega obroka, piše The Independent. Kljub temu mornarica poudarja, da so spremembe nujne za sodobne zahteve službe in varno izvajanje nalog.

kraljeva mornarica alkohol politika zdravje varnost

Portugalska s prvo evropsko vojaško letalonosilko brezpilotnih letal

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Nuša na skupnem snemanju zasenčila konkurenco
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kritične napake, ki vas lahko stanejo sanjske službe
Lov na popuste: se res splača?
Lov na popuste: se res splača?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506