Kraljeva mornarica zaostruje pravila glede alkohola na ladjah

Po novih pravilih je uživanje alkohola omejeno na največ 14 enot (približno 3 litre piva) na teden oziroma tri enote na dan, ladje pa morajo po poročanju časnika The Independent imeti vsaj dva popolnoma suha dneva na teden. Posadke bodo morale beležiti zaužite pijače, ladijske bare pa so spodbudili k ponudbi brezalkoholnih alternativ. Povod za spremembe so podatki, da skoraj polovica mornarjev še vedno uživa alkohol nad priporočenimi mejami, čeprav se je ta delež v zadnjih letih zmanjšal.

Vodstvo mornarice poudarja, da alkohol ostaja pomemben varnostni in zdravstveni izziv, ki lahko vpliva na operativno sposobnost. Ukrepi so sprožili tudi kritike, predvsem zaradi skrbi za moralo posadk in bojazni, da bi v prihodnje lahko sledila popolna prepoved alkohola na ladjah, kot velja v ameriški mornarici.