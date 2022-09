Kraljevi čebelar v panje zašepetal: 'Elizabeta je umrla, vlada novi kralj'

"Gre za staro tradicijo. Ko umre nekdo iz kraljeve družine ali pa oskrbnikov čebel vedno pridem do panjev, malo molim in vih ovijem s črnim trakom," je povedal čebelar. Ob tem na vsak panj tudi potrka in reče: "Gospodarica je mrtva, a ne odhajajte, novi gospodar bo dober do vas."

Najprej je v črnino ovil panje v rezidenci Clarence House, kjer sta dva kraljeva panja, potem se je odpravil še do 10 minut peš oddaljenega Buckinghama, kjer jih je pet. "V tem letnem času je v vsakem panju približno 20.000 čebel, poleti pa več kot milijon," je ob tem povedal sicer že upokojeni oskrbnik, ki je uradni naziv kraljevega čebelarja dobil pred 15 leti, c čebelami pa se ukvarja že več kot 30 let, poroča Dailymail.

Chapple je čebelar postal zaradi ženine ljubezni do medu. "Kupil sem ji knjigo o rejenju čebel, nato pa sva se odločila, da bova z vzrejo poskusila tudi midva," je opisoval začetke svoje čebelarske poti. Delo za kraljico si šteje v posebno čast, svojo službo pa obožuje, saj je cel dan obkrožen z naravo in nima veliko obveznosti. "To je moj hobi, zato se vračam in skrbim za teh nekaj panjev," je še dodal in pristavil, da upa, da se bo z menjavo monarha njegova služba nadaljevala. Karel III. bi se namreč lahko odločil, da čebel na svojih posestvih ne želi več.

Pripovedovanje čebelam je tradicionalna navada mnogih evropskih držav in narekuje, da je treba čebele obvestiti o vsakem večjem dogodku oskrbnikovega življenja, kot so smrti, rojstva, poroke in drugi pomembni dogodki. S tem naj bi čebelam izrazili spoštovanje. V nasprotnem primeru bi, kot že rečeno, čebele lahko od žalosti prenehale z nabiranjem medu, pobegnile ali umrle.

Običaj je najbolj poznan v Angliji, obeležujejo pa ga tudi na Irskem, v Walesu, v Nemčiji, na Nizozemskem, v Franciji, Švici, na Češkem in v ZDA.