Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Kraljevi piton taval po ulicah Zagreba

Zagreb, 21. 08. 2025 12.40 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.V.
Komentarji
19

V zagrebškem naselju Kajzerica je občan zvečer opazil kraljevega pitona, ki je taval po ulici. Kačo je posnel in posnetek objavil v skupinah na družbenih omrežjih, v upanju, da bi izsledil lastnika.

Kraljevi piton na ulicah Zagreba
Kraljevi piton na ulicah Zagreba FOTO: Facebook

Po poročanju Dnevnika.hr so našli lastnico kače. Najditelj je o tem obvestil tudi Živalski vrt Zagreb, kjer so mu povedali, da lahko sprejmejo kačo, v primeru, da ne bi našli njenega lastnika. "Na koncu se je lastnica vendarle javila in problem je bil rešen," je povedal. 

Gre za najmanjšega med afriškimi pitoni. Odrasla kača meri med 100 in 120 centimetri, nekateri primerki zrastejo do metra in pol. Tehtajo okoli dva kilograma. Kraljevi pitoni so razmeroma mirni in niso napadalni, prav tako ne gre za strupene kače.

piton zagreb kača
Naslednji članek

Sever Italije ponoči prizadele nove nevihte

Naslednji članek

Poskus uboja pri Varaždinu: mama nad sina s sekiro

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mmickica
21. 08. 2025 14.25
+1
Uboga kaca, slabo skrbnico ima.
ODGOVORI
1 0
Julijann
21. 08. 2025 14.25
Zakaj se naravovarstveniki ne brigajo za avtohtone živali in nič ne rečejo o tujerodnih. Niti pri nas in niti pri sosedih. Zakaj ni gesla, da naj vsaka žival ostane v svojem naravnem okolju.
ODGOVORI
0 0
flojdi
21. 08. 2025 14.00
+1
??kača TAVA
ODGOVORI
1 0
flojdi
21. 08. 2025 14.01
+1
??po izkljucno svoji volji in želji.anede
ODGOVORI
1 0
džonborno
21. 08. 2025 13.59
+4
A lastnica je že dala izjavo? Prosim za takojšnjo objavo ko bo razložila kako je piton zalutal. Dokler pa ne bo povedala, lahko objavite kako je vreme na Hrvaškem, koliko je kepica sladoleda na Šolti itd! Kar se dogajanja na Hrvaškem tiče moramo biti vsi na tekočem, zgleda!
ODGOVORI
4 0
vicente
21. 08. 2025 13.35
+4
kako je taval,ali se ni plazil,kje vi novinarji oz slovenski jezik,kam je zataval oz se odplazil
ODGOVORI
4 0
Delavec_Slo
21. 08. 2025 13.27
+6
Hrvaška, hrvaška...100x madan, TU JE SLOVENIJA, ČE ŠE NE VESTE!!!
ODGOVORI
6 0
Levi so barabe
21. 08. 2025 14.13
+1
To že ves čas pravim. Dejansko nas trollajo s takimi članki
ODGOVORI
1 0
Naš zmiraj
21. 08. 2025 13.19
+2
Kaj je hodu
ODGOVORI
2 0
Janez Novak 13
21. 08. 2025 13.19
+2
Moja se pitonov boji. Pravi, da so strašni in preveliki.
ODGOVORI
2 0
proofreader
21. 08. 2025 13.16
+5
Hrvatje pa imajo opravka s kačami ta teden.
ODGOVORI
5 0
Julijann
21. 08. 2025 14.17
+1
Pa s sršeni.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110