Kraljevi piton taval po ulicah Zagreba

Po poročanju Dnevnika.hr so našli lastnico kače. Najditelj je o tem obvestil tudi Živalski vrt Zagreb, kjer so mu povedali, da lahko sprejmejo kačo, v primeru, da ne bi našli njenega lastnika. "Na koncu se je lastnica vendarle javila in problem je bil rešen," je povedal.

Gre za najmanjšega med afriškimi pitoni. Odrasla kača meri med 100 in 120 centimetri, nekateri primerki zrastejo do metra in pol. Tehtajo okoli dva kilograma. Kraljevi pitoni so razmeroma mirni in niso napadalni, prav tako ne gre za strupene kače.