Kraljevi sprejem za zakonca Trump: prevoz v zlati kočiji, razkošen banket

Današnji začetek Trumpovega drugega državniškega obiska v Združenem kraljestvu, ki ga je deležen kot prvi ameriški predsednik v moderni dobi, zaznamuje precejšnja mera kraljevskega pompa.

Zakonca Trump sta na posestvo ob gradu Windsor prispela s helikopterjem, ob prihodu pa sta ju pozdravila tudi princ William in princesa Catherine.

Kraljeva konjeniška artilerija je v grajskih vrtovih izstrelila 41 strelov iz šestih topov iz prve svetovne vojne, medtem ko je orkester zaigral himni obeh držav. Vsi trije pari so se nato s kočijami zapeljali po posestvu. Sledil je še pozdrav častne straže, nato pa so se umaknili v notranjost gradu na zasebno kosilo.

Zakonca Trump se bosta po kosilu v kapeli sv. Jurija poklonila pokojni kraljici Elizabeti II. in položila venec na njen grob, kasneje pa bosta prisostvovala vojaški slovesnosti, kjer se bosta zbranim pridružila še premier Keir Starmer in njegova soproga.

V primeru ugodnega vremena bo sledil prelet vojaških letal F-35 ter nastop britanske letalske akrobatske skupine Red Arrows, zvečer pa bo kralj Karel III. gostil razkošen državniški banket, med katerim bosta zbrane nagovorila tako on kot predsednik ZDA.