Tujina

Kraljevi sprejem za zakonca Trump: prevoz v zlati kočiji, razkošen banket

London, 17. 09. 2025 15.39 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S. , STA
Komentarji
30

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova soproga Melania se mudita na drugem uradnem obisku Velike Britanije, ki se je začel z razkošnim sprejemom na gradu Windsor. Na posestvo, kjer sta ju sprejela britanski kralj Karl III. in kraljica Camila, sta prispela s helikopterjem. Trumpa so v zlati kočiji peljali do gradu, kjer je sledil pozdrav častne straže, nato pa se je z gostitelji odpravil na zasebno kosilo.

Današnji začetek Trumpovega drugega državniškega obiska v Združenem kraljestvu, ki ga je deležen kot prvi ameriški predsednik v moderni dobi, zaznamuje precejšnja mera kraljevskega pompa.

Zakonca Trump sta na posestvo ob gradu Windsor prispela s helikopterjem, ob prihodu pa sta ju pozdravila tudi princ William in princesa Catherine.

Kraljeva konjeniška artilerija je v grajskih vrtovih izstrelila 41 strelov iz šestih topov iz prve svetovne vojne, medtem ko je orkester zaigral himni obeh držav. Vsi trije pari so se nato s kočijami zapeljali po posestvu. Sledil je še pozdrav častne straže, nato pa so se umaknili v notranjost gradu na zasebno kosilo.

Zakonca Trump se bosta po kosilu v kapeli sv. Jurija poklonila pokojni kraljici Elizabeti II. in položila venec na njen grob, kasneje pa bosta prisostvovala vojaški slovesnosti, kjer se bosta zbranim pridružila še premier Keir Starmer in njegova soproga.

V primeru ugodnega vremena bo sledil prelet vojaških letal F-35 ter nastop britanske letalske akrobatske skupine Red Arrows, zvečer pa bo kralj Karel III. gostil razkošen državniški banket, med katerim bosta zbrane nagovorila tako on kot predsednik ZDA.

Trumpa bo nato v četrtek v podeželski rezidenci Chequers sprejel premier Starmer, njunim dvostranskim pogovorom pa bo sledil poslovni sprejem, ki ga bo gostila finančna ministrica Rachel Reeves. Poleg pogovorov o trgovinskih vprašanjih naj bi bilo glavno sporočilo britanske vlade spodbuda ZDA, da ohranijo svojo zavezanost zvezi Nato in podpori Ukrajini.

Obisk predsednika ZDA poleg pompa in politike zaznamujejo protesti - v Londonu so se zbrali nasprotniki Trumpa in njegove politike, pa tudi nekaj podpornikov.

Windsor je bil že v petek zvečer prizorišče protestne akcije, v okviru katere je aktivistična skupina Vodijo nas osli na enega od stolpov gradu projicirala posnetke Trumpa in njegovega domnevnega prijatelja, spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina. Lokalna policija je sporočila, da je aretirala štiri ljudi.

Preberi še Pred obiskom na grad Windsor projecirali slike Trumpa, Melanie in Epsteina

Trump se v domovini otepa številnih zgodb o prijateljevanju z Epsteinom, ki je leta 2019 še pred sojenjem zaradi spolnega izkoriščanja umrl v zaporu. Britanski premier Keir Starmer je medtem nedavno razrešil veleposlanika v Washingtonu, potem ko so prišle na dan njegove tesne vezi z Epsteinom.

Trump je v Veliko Britanijo prispel v četrtek, po pristanku na letališču pa je novinarjem povedal, da "ljubi" to državo in da je zanj "poseben kraj". V času obiska Otoka s soprogo bivata v rezidenci ameriškega veleposlanika v Londonu Winfield House, kjer so pred njim bivali tudi pretekli ameriški predsedniki, vse od Eisenhowerja do Obame. 

donald trump melania trump velika britanija karl III.
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Minifa
17. 09. 2025 16.44
Trump CAR vsi mu lezejo v rit, kot v Sloveniji vsi z Kučanom na čelu JANKOVIČU spolnemu izsiljevalcu FARMACEVTK..
ODGOVORI
0 0
Jermen
17. 09. 2025 16.39
-1
Anglija nakvecja ropqtica sveta v zgodovini clovestva. Indija malezija j.afrika nigerija egipt to so drzave ki je anglija zropala triljone miljard bohastva in takp je dandqnes bohata anglija
ODGOVORI
0 1
Prokleta Zima
17. 09. 2025 16.37
+0
Nekdo se ima za kralja, ker se ljudje okrog njega obnašajo kot podložniki, misleč, da je on kralj.
ODGOVORI
1 1
Aktivna državljanka
17. 09. 2025 16.34
Ker je šel razpis za helikopterje v maloro, se pa morda nabavi zlato kočijo za protokol. Itak bi šlo to iz novega podjetja za uničevanja denarja po programu za varnost in odpornost. Edino, bi morala biti malo širša kot angleška za rit od predsednice.
ODGOVORI
0 0
Volja
17. 09. 2025 16.34
+2
So ugodili Trumpu, da se lahko pelje v zlati kočiji. Morda si jo bo dal izdelati tudi v Beli hiši 🫣
ODGOVORI
2 0
jurist
17. 09. 2025 16.27
+1
trump pa spet z nekim oranžnim odtenkom kože
ODGOVORI
1 0
stoinena
17. 09. 2025 16.35
+2
pomarančni C vitamin.
ODGOVORI
2 0
bandit1
17. 09. 2025 16.27
+5
Pa saj nismo v srednjem veku al pa mogoče spet obnavljamo kolonialno lastništvo.
ODGOVORI
5 0
Wolfman muca ne grize srebrni
17. 09. 2025 16.26
+1
Pri nas pa gospod Maljevc gradi 20 tisoč novih stanovanj.
ODGOVORI
2 1
Mclaren
17. 09. 2025 16.26
+3
Bruh
ODGOVORI
3 0
Gram
17. 09. 2025 16.23
+6
Banket vojnih z.
ODGOVORI
6 0
Vrhovni poveljnik
17. 09. 2025 16.23
+6
Pri Epsteinu so bile boljše žurke, kaj ne Donald?
ODGOVORI
8 2
Wolfman muca ne grize srebrni
17. 09. 2025 16.26
-2
Sigurno ti že veš.
ODGOVORI
2 4
Big M
17. 09. 2025 16.41
Nizki Padalec, dobro da si nam povedal, ne bi vedla drugače
ODGOVORI
0 0
Aktivna državljanka
17. 09. 2025 16.21
+6
Angleži so navdušeni nad obiskom mirovnika in človekoljuba.
ODGOVORI
6 0
Oliguma
17. 09. 2025 16.20
+7
Ne razumem teh Angležev.. da vzdržujejo..to familijo iz roda v rod.. in živijo v pravljici..ne moraš , da verjameš..
ODGOVORI
7 0
ata_jez
17. 09. 2025 16.13
+5
Zanimiva izbira barve klobuka. Vijolična?! 😁
ODGOVORI
5 0
LinaAnil
17. 09. 2025 16.23
+1
Mogoče malo pobrskaš po zgodovini, pa ti bo takoj jasno, da je škrlatna barva barva kraljev. Poklon gostiteljem, da sta oblečena v škrlatno
ODGOVORI
2 1
0523
17. 09. 2025 16.32
+1
Tudi barva norcev, če ne veš
ODGOVORI
1 0
medŠihtom
17. 09. 2025 16.05
+10
kaj mora bit tina jezna, dobila si je enega "majhnega" ki seže v karigador. melanija pa windsor.
ODGOVORI
12 2
Zemljak Balki
17. 09. 2025 16.23
+3
Melenija je pa avstrijka....pa to
ODGOVORI
4 1
Aktivna državljanka
17. 09. 2025 16.02
+7
"Trump je v Veliko Britanijo prispel v četrtek, po pristanku na letališču pa je novinarjem povedal, da "ljubi" to državo in da je zanj "poseben kraj" - na mojem koledarju piše, da je danes sreda. Samo pri vas je četrtek.
ODGOVORI
7 0
rogla
17. 09. 2025 16.02
+3
Bedarija!
ODGOVORI
5 2
TvojLjubečNoviSosedAzilant
17. 09. 2025 16.12
+4
na kubik
ODGOVORI
5 1
Rozamunda II
17. 09. 2025 15.52
+8
Da se taki prizori z zlatimi kočijami in brezglavim pompom dogajajo v letu 2025 je nedoumljivo, ko v tem istem trenutku umirajo od lakote otroci v Gazi, ko v Ukrajini še vedno plamtijo ognji vojne vihre, se nesramno zapravljajo milijoni samo zato, ker sta se dva človeka odločila iti v drugo državo na obisk.
ODGOVORI
14 6
medŠihtom
17. 09. 2025 16.00
+12
temu se reče protokol, ali po domače, premišljena predstava za ubogljive ovčke. da vsak pri sebi intuitivno ve, kam spada, brez da mu razlagaš. ne zarad drugega.
ODGOVORI
12 0
flojdi
17. 09. 2025 15.47
+4
Res je pomp.(?potreben Komu razen njim samim
ODGOVORI
7 3
flojdi
17. 09. 2025 15.49
+0
Manjka" podatek vsebine zasebnega kosila.
ODGOVORI
2 2
bronco60
17. 09. 2025 16.35
Pica pa krigl pira.
ODGOVORI
0 0
