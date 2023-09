Kraljica Camilla in Macronova žena prijeli za lopar: 'Ne gre jima najbolje'

Britanska kralj in kraljica s šestmesečno 'zamudo' uživata na državniškem obisku v Franciji. Med opravljanjem uradnih dolžnosti sta se kraljica Camilla in predsednikova žena Brigitte, obe sta sicer stari že več kot 70 let, očitno zelo dobro povezali, saj sta medtem našli tudi čas za zabavo.

Britanski kralj Karel III. in njegova žena kraljica Camilla se te dni mudita na državniškem obisku v Franciji. Danes, drugi dan potovanja, sta skupaj s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo ženo Brigitte v športnem centru Saint-Denis obiskala mlade Škote, Valižane in Francoze, ki se bodo tam pomerili na svetovnem prvenstvu v ragbiju. Ob tem pa sta se kraljica in predsednikova žena, obe štejeta čez 70 let, odločili, da mladim pokažeta igro namiznega tenisa. Pri tem, kot kažejo videoposnetki, nista bili najbolj uspešni. Medtem ko je 70-letna Brigitte žogico večkrat udarila preveč močno, da je ta poletela čez mizo v množico, se je 76-letna Camilla spopadala z drugo težavo, saj njeni udarci niso bili dovolj sunkoviti – žogica se je večkrat zaletela v mrežo, ki je napeljana čez polovico mize.

"Ne gre jima ravno najbolje," se glasi tudi eden izmed komentarjev na družbenem omrežju X. "Kdo je mislil, da bo to dobra ideja," je cinično komentirala druga uporabnica. Kot kažejo drugi posnetki, ki so se pojavili na družbenih omrežjih, je britanska kraljica poskušala igrati tudi z mladimi, a je žogico neprestano odbijala v tkanino na sredini mize. Publika je dogodek mirno opazovala, nekateri pa so kraljici in prvi dami namenili tudi kakšen spodbuden pogled. Njihovi obrazi sicer pretiranega navdušenja nad dogodkom niso kazali. Obisk zamaknili burni spomladanski protesti Britanska kraljica in kralj sta v Pariz prispela v sredo, obisk pa bosta končala v petek. V Francijo bi sicer morala prileteti že spomladi, a so njun obisk prestavili zaradi burnih protestov in vsesplošnih stavk, ki so sledili sprejetju pokojninske reforme, ki je upokojitveno starost zvišala na 67 let. Takrat so bile ulice polne smeti in protestnikov, ki so svoje neodobravanje kazali tudi z nasiljem, prižiganjem pirotehničnih sredstev in uničevanjem ulic. Med drugim so požar zanetili tudi v mestni hiši. Šest mesecev zatem je stanje v državi nekoliko mirnejše.

