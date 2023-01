'Kraljica čiščenja' vsakodnevno čiščenje obesila na klin

Japonska strokovnjakinja za organizacijo in čiščenje Marie Kondo je leta 2021 rodila svojega tretjega otroka. Njen pogled na čiščenje in organizacijo se je potem korenito spremenil. Razkrila je, da se je kmalu zatem osredotočila na materinstvo in postala manj stroga pri čiščenju in organizaciji svojega doma.

Kot poroča CNN, je Kondojeva povedala, da se je znašla v stiski zaradi poplave obveznosti: "Kmalu po tem, ko se je rodila moja starejša hčerka, sem se začela soočati z občutki krivde, ker nisem mogla upravljati svojega življenja kot pred tem. A sčasoma sem do sebe postala manj stroga. Ko pa sem rodila drugo hčerko, mi je uspelo ovreči svojo potrebo po tem, da je vse popolno." Kot izpostavlja, je zdaj, ko je rodila tretjega otroka, še bolj zaposlena in ji je končno uspelo sprejeti, da vsak dan ne more čistiti in da je to povsem sprejemljivo.