Kraljica Elizabeta II. podpisala sporazum o prihodnjih odnosih z EU

Sporazum o trgovini in sodelovanju med EU in Otokom je v sredo najprej potrdil spodnji dom britanskega parlamenta, in sicer s 521 glasovi za in 73 proti.

Po potrditvi zakona tudi v lordski zbornici se je britanski premier Boris Johnson poslancem zahvalil za potrditev zakona. "Usoda te velike države je sedaj dokončno v naših rokah," je dejal. Dodal je, da to nalogo "prevzemamo z namenom in interesi britanske javnosti, ki je v središču vsega, kar počnemo".

"31. decembra ob 23. uri zaznamuje nov začetek v zgodovini naše države in novem odnosu z Evropsko unijo kot največjim zaveznikom. Ta trenutek je končno napočil in zdaj je čas, da ga izkoristimo," je še dejal.