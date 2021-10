Kraljica Elizabeta noč preživela v bolnišnici

Britanci so v četrtek zvečer izvedeli, da je kraljica Elizabeta drugo noč, s srede na četrtek, preživela v bolnišnici. V četrtek popoldne se je že vrnila domov v Windsorski grad in je dobre volje, so sporočili z dvora. Kraljico so v bolnišnico Kralja Edvarda v Londonu sprejeli na preglede, so s pojasnili skopi v Buckinghamski palači. Že v torek so sporočili, da je skrb za zdravje 95-letne kraljice povsem odveč. Pa tudi sama je nerada upoštevala nasvet zdravnika, naj nekaj dni počiva in še bolj nejevoljno odpovedala obisk v Belfastu, kjer naj bi se udeležila slovesnosti ob stoletnici razdelitve irskega otoka oziroma nastanka Severne Irske.