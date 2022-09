Kraljica in Putin: 'Psi imajo zanimive instinkte, kajne?'

In komentar kraljice? "Psi imajo zanimive instinkte, kajne?"

Zaradi tega je kraljica domnevno prekršila protokol, nato pa v zvezi s Putinom izrekla pikro opazko, poročajo britanski mediji. David Blunkett , ki je bil takrat notranji minister, je za BBC povedal, da se je njegov pes na Putina odzval obrambno: "Edinkrat, ko sem srečal Vladimirja Putina, to je bilo leta 2003 na uradnem obisku, je moj takratni pes je zelo glasno lajal."

Kraljici sta takrat po nekaj stopnicah pomagala takratni ameriški predsednik Barack Obama in novozelandski generalni guverner Jerry Mateparae . Putin, ki je bil v bližini, ji pomoči ni ponudil.

Leta 2014 je nato prišlo do naslednjega "pripetljaja", saj je kraljica sedela stran od Putina na komemoraciji v Normandiji. To je bilo le nekaj mesecev po tem, ko je princ Charles Putinovo vladavino domnevno primerjal z nacističnim režimom.

Kraljica Elizabeta II. in Vladimir Putin

Putin se sicer ne bo udeležil pogreba kraljice Elizabete II., je v petek sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je dejal, da čeprav Rusi "spoštujejo" kraljico "zaradi njene modrosti", Putinova udeležba na pogrebu ni mogoča. Tiskovni predstavnik je dodal, da bo kmalu sprejeta odločitev o tem, kdo bo zastopal Rusijo na slovesnosti.

Putin je sicer kraljevi družini izrekel sožalje in kralju Karlu III. zaželel "pogum in vzdržljivost". V četrtkovi izjavi je pohvalil kraljico: "Elizabeta II. je dolga desetletja upravičeno uživala ljubezen in spoštovanje svojih podanikov ter avtoriteto na svetovnem prizorišču."

Državni pogreb bo predvidoma 19. septembra v Westminstrski opatiji.