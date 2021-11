Kraljica: Upam, da se bodo svetovni voditelji dvignili nad kratkoročne politične cilje

Britanska kraljica, ki se zaradi slabšega zdravja ni mogla v živo udeležiti podnebne konference na Škotskem, je svetovne voditelje nagovorila z videosporočilom. 95-letna kraljica Elizabeta II. je poudarila, da se morajo svetovni voditelji s podnebno krizo spopasti zaradi prihajajočih generacij. Pozvala jih je, naj se dvignejo nad kratkoročne politične cilje in postanejo resnično državniški. Govor je zaključila z besedami, da ne bo nihče od nas živel večno, a da tega ne delamo zaradi nas samih, ampak zaradi naših otrok, otrok naših otrok in tistih, ki bodo sledili njihovim stopinjam.

Svet je v času pred podnebno konferenco v Glasgowu presenetila britanska kraljica, ki je sicer znana po tem, da se v javnosti ne opredeljuje do političnih in družbenih vprašanj. Izrazila je namreč nezadovoljstvo zaradi neukrepanja svetovnih voditeljev v boju proti podnebnim spremembam.

Kot smo poročali, se je kraljici Elizabeti II. zdelo neverjetno, da ve več o tem, kdo se ne bo udeležil podnebne konference COP26, kot o tem, kdo bo v Glasgowu prisoten. Kraljico po poročanju britanskih medijev zelo jezi, da svetovni voditelji veliki govorijo, a ničesar ne naredijo. Ker se srečanja ni mogla udeležiti v živo, je svetovnim voditeljem poslala videosporočilo.

Njen posnetek so predvajali na ponedeljkovem večernem sprejemu za voditelje. Kot je spomnila, ima sama več kot 70 let izkušenj, v tem času pa je spoznala številne svetovne voditelje: "Naučila sem se, kaj posebnega odlikuje resnične voditelje. To, kar voditelji naredijo za svoje ljudi danes, je politika, kar naredijo za ljudi prihodnosti, pa je državništvo. Upam, da bo ta konferenca ena od redkih priložnosti, ko bodo voditelji izkoristili priložnost in se dvignili nad kratkoročne politične cilje."

Izpostavila je, da rezultatov takšnih ukrepov vsi ne bomo dočakali, saj ne bo nihče od nas živel večno: "A tega ne delamo zase, ampak za svoje otroke in njihove otroke."

Poudarila je, da se zaveda, da to ne bo lahko: "Nihče od nas ne podcenjuje izzivov, ki so pred nami. A zgodovina je pokazala, da je takrat, ko se narodi združijo v istem cilju, vedno prostor za upanje. Če bomo delovali drug ob drugem, bomo imeli možnost rešiti težave, ki se zdijo nepremostljive, in premagati največje ovire."

Princ Charles: Čas za ukrepanje se izteka Princ Charles pa je ob začetku podnebne konference poudaril, da je zdaj naša zadnja priložnost in da morajo voditelji lepe besede prevesti v še lepša dejanja. Princ Charles je bil v preteklosti že tarča kritik, da je želel vplivati na odločevalce glede okoljskih vprašanj in da ni politično nevtralen kot kraljica. Zanj je podnebni vrh v Glasgowu zdaj priložnost, da nagovori najmočnejše svetovne voditelje, pišejo britanski mediji. Ti ga označujejo za "pomemben glas, ki je zmožen zasebni in javni sektor združiti tako, kot ga ne more noben politik".

Ob začetku COP26 je tako odmeval njegov govor, v katerem je posvaril, da je zdaj " zares zadnja priložnost. Zdaj moramo lepe besede prevesti v še lepša dejanja." Dodal je, da je zaradi obsega podnebnih sprememb ogrožena prihodnost človeštva in narave. Po njegovih besedah pa so podnebne spremembe postale tema pogovorov povsod, od uredništev do dnevnih sob. "Zdaj je čas, da pozabimo na razlike med sabo in zagrabimo to edinstveno priložnost za zeleno okrevanje in rešitev našega planeta."